Депутаты думы Тольятти приняли отставку мэра

Депутаты тольяттинской гордумы приняли отставку мэра города Сергея Анташева большинством голосов. Исполнять обязанности градоначальника будет первый заместитель главы Игорь Ладыка.

На должность мэра объявлен конкурс. Подать документы можно будет с 9 марта до 9 апреля. Половина конкурсной комиссии уже сформирована депутатами, еще десять человек предложит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Заседания конкурсной комиссии могут быть открытыми или закрытыми - это еще предстоит решить.

По результатам конкурса Думе Тольятти будут представлены не менее двух кандидатов для избрания на должность главы. Конкурсная комиссия вправе рекомендовать одного из кандидатов.