К 2024-му, в год празднования 450-летия Уфы, в городе наконец-то появится променад. Эту функцию будет выполнять улица Октябрьской революции. Проект преобразований, за который взялись специалисты Московского центра урбанистики, пока детально не проработан. Анонсирована лишь его идея или, как назвал ее главный архитектор Уфы Олег Байдин, манифест. Но, похоже, лед тронулся.

Запрет на снос

Цель "перезагрузки" улицы Октябрьской революции заключается в том, чтобы сделать территорию от Гостиного двора до Монумента Дружбы событийной площадкой, местом притяжения номер один для горожан и туристов.

Для этого вся историческая застройка будет сохранена и отреставрирована. Ни одного здания больше не снесут, независимо от того, относится оно к числу объектов культурного наследия или нет. Сделать улицу полностью пешеходной не получится, так как исключить ее из транспортной схемы города, значит, вызвать коллапс. Однако по праздникам или выходным ее могут перекрывать для машин и проводить, например, ярмарки. Транспортный поток надеются урегулировать за счет применения смарт-системы управления светофорами. Возможно также, что личным автомобилям въезд запретят, чтобы "успокоить трафик".

Проезжую часть сузят, она станет двухполосной, за счет этого расширят тротуары и сделают велодорожки. Кстати, тротуары станут ниже, тем самым взору откроются утонувшие в земле первые этажи домов.

- Улица Октябрьской революции - главный променад исторической части Уфы, где сосредоточено более 40 объектов культурного наследия, - отметила руководитель проектов Московского центра урбанистики Оксана Веселкова.

Обновленное пространство включит в себя дворовые территории. Старые здания после реставрации наделят новым функционалом. Каким - решать инвесторам. Но пожелания уфимцев тоже обещают учесть. Проектировщики также надеются, что горожане станут соавторами концепции.

Уфимцы, выходите на связь!

Для этого создан и уже работает сайт www.staraya-ufa.ru. Он создан для того, чтобы любой желающий мог поделиться своим видением будущего улицы Октябрьской революции, рассказать историю, связанную с ней, с отдельными зданиями или людьми, которые здесь жили, предоставить фотографии. Именно это наполнит обновленное пространство смыслами, свяжет прошлое, настоящее и будущее. На сайте будет отражаться ход работы над улицей.

Пока веб-ресурс работает для решения конкретной задачи, но в будущем его планируется использовать для такой же обратной связи с горожанами и по поводу преобразования других территорий Уфы.

- Хочется, чтобы улица не была мемориальной, а воплотила бы то, что заложит каркас Уфы завтрашнего дня, зерно, которое прорастет, и мы получим Уфу мечты, о чем у каждого, разумеется, есть свои представления, - высказал пожелание Олег Байдин.

Время поджимает

Все метаморфозы, которые произойдут с улицей, должны завершиться за три года. Срок кажется нереальным, учитывая то, что сейчас с большим скрипом идет расселение аварийных домов. Как водится, не обходится при этом без судебных тяжб, инициированных собственниками жилья, желающими в полной мере использовать свои права, то есть продать подороже. Хотя срок окончания расселения определен 2021 годом, но он может и затянуться.

Реставрация одного здания обойдется инвестору как минимум в 50 миллионов рублей. Фото: Петр Коннов

Среди 102 зданий на улице Октябрьской революции есть настоящие символы различных эпох, от XVIII до ХХ века.

- Жилые дома на улице надо приводить в порядок, прежде всего - включенные в реестр объектов культурного наследия. Из 48 многоквартирных домов, вошедших в республиканскую адресную программу расселения аварийных домов, 39 - в реестре, - сообщил заместитель главы администрации Уфы Евгений Чебаков. - Пока полностью расселены четыре дома. Но ни один из них еще к реставрации не готов.

Дело в том, что обеспечить переезд жильцов в новые квартиры недостаточно. После того как дома опустеют, их передадут в муниципальную собственность, затем переведут из жилого в нежилой фонд. И только после этого можно выставлять на торги - на право аренды по цене один рубль за квадратный метр.

По предварительной оценке, только реставрация одного здания обойдется инвестору как минимум в 50 миллионов рублей (по 250 тысяч рублей за один квадратный метр).

По словам Олега Байдина, проектирование "Старой Уфы" готова спонсировать компания "Башнефть". По остальным направлениям источники финансирования не определены. Но понятно, что в основном надежды возлагаются на инвесторов.

Мнение

Павел Мазин, архитектор:

- Сохранение исторического наследия и превращение его в полноценное открытое пешеходное или пешеходно-транспортное пространство - это то, что нужно и важно нашему городу. Территория и интересная, и сложная, поэтому нельзя замыкаться только на сохранении объектов культурного наследия, не вовлекая прилегающую территорию, не формируя новые транспортные коридоры, связи, центры притяжения, не решая инфраструктурные вопросы. Без такого подхода не "перезагрузить" этот участок нашего города и не создать полноценной туристический кластер. Улица Октябрьской революции, по мнению большинства архитекторов и историков, - одна из последних улиц с сохранившейся комплексной исторической застройкой. Ее сохранение и правильные подходы к развитию - первостепенная задача этого проекта. Предлагают разные пути, как работать с подобными объектами. Например, существует мнение, что надо снять охранный статус с некоторых домов, чтобы упростить процедуры для привлечения более широкого круга инвесторов. На мой взгляд, это опасно. Есть большой риск потерять эти здания или нанести им большой ущерб. По своему опыту могу сказать, что ничего сложного в работе с объектом культурного наследия нет, если относиться к этому с пониманием и должным уважением.

Непонятна до конца процедура, по которой эти дома будут реализовываться. Складывается ощущение, что город не торопится выставлять их на торги, что у него есть какие-то планы. Ну тогда этим должен заниматься бизнес. Чем дольше мы оттягиваем начало работ, тем меньше времени остается на реализацию. Если в 2024 году мы решим, что пора наконец их реставрировать, то что - просто покрасим эти дома, как всегда? Я работал с таким объектом последние два года и могу сказать, что домик площадью сто квадратных метров не получилось за три месяца отреставрировать, хотя и деньги были, и с проектом не было проблем, и с согласованиями все шло гладко. Но этапность и последовательность технологических процессов не позволяет провести работы за год - полтора. Нужно начинать уже сейчас, планомерно двигаться никто не мешает.