Пензенские пенсионерки придумали, как помочь детям войны

Умелицы из Пензы монетизировали старинное мастерство. Они вяжут пледы на заказ через интернет, а на вырученные средства помогают выживать одиноким старикам. Оказалось, что за тепло и уют люди по всему миру готовы платить деньги, и не малые. Закутаться в согревающий плед, связанный бабушкиными руками, - разве это не счастье?

Золотые сердца

Сами себя они называют "серебряные волонтеры", потому что волосы убраны серебром, а желание быть нужным и незаменимым никуда не делось.

Маргарите Андросовой 82 года. Но каждое утро она берет в руки палки для скандинавской ходьбы и наматывает круги по школьному двору - набирает заветное число шагов. Прогулки до магазина и обратно - не в счет. Затем садится за вязание. Если полдня не разгибать спины, можно успеть связать яркий квадрат 25 на 25 сантиметров. Таких придется сделать 35 штук, чтобы получился плед, которым можно укрыться с головой.

- Пальцы уже не слушаются. Раньше я много занималась рукоделием, шила, вязала себе и детям. Потом забросила это дело, а сейчас опять вспомнила. Несколько лет назад меня пригласили на встречу участников проекта "Дети войны". До пандемии мы часто общались, ходили в театр и на концерты. Нам давали бесплатные билеты. И чтобы хоть как-то отблагодарить тех, кто проявлял заботу о нас, мы одаривали их собственными поделками. Вязали их из того, что попадалось под руку, распускали старые вещи и давали им вторую жизнь. Тепло в подарок из Пензы увозили многие именитые гости. Актеру Василию Лановому вручили разноцветный "добрый" плед. Он накинул его на плечи прямо на сцене и забрал с собой. Акция стала популярной.

На самоизоляции, когда все сели по домам и ушли в онлайн, бабушки решили разместить в интернете предложение о вязании пледов на заказ. За первую неделю было продано пять пледов, появились заказы на следующую партию. Их покупали себе и в подарок родным и близким, появились заказчики не только из Пензы, но из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Норильска. Были даже заграничные заявки. Недавно отправили плед в Нидерланды.

- Мы только успели разобраться с очередью на пледы, которая образовалась под Новый год, как пошли заказы к 8 марта, - рассказывает координатор проекта "Дети войны" в Пензе Ольга Лещенко. - Надежда Зуева связала одна уже более 50 пледов, сейчас этим занимаются порядка десяти человек. У нас есть семья сестер Шагаповых. Их было трое, в прошлом году не стало средней, Ольги. Но Ирина и Лариса активно нам помогают - ухаживают за маломобильными участниками проекта, обзванивают, информируют о мероприятиях и акциях, которые проходят в рамках проекта. Пледы сестры Шагаповы вяжут уже три года. За это время через их руки прошло таких уже немало. Изготовление одного занимает два месяца. Ведь это не просто плед, а настоящее произведение искусства. Чтобы они были не такими как у всех, сестры придумали украшать пледы бахромой. Процесс, конечно, трудоемкий, зато какая красота получается!

Часть вырученных средств идет мастерицам, а другая часть - на продолжение проекта "Дети войны", в частности, на оплату услуг телефонной связи, чтобы на самоизоляции пожилые люди продолжали общаться. В последний раз в голосовом чате было 92 человека.

"Что такое голод и война, мы знаем"

Организация "Дети войны" объединяет в Пензенской области более тысячи человек. Это пожилые люди, чье детство выпало на годы лишений и разрухи. На начало войны им было не больше 14-ти лет. Самые яркие воспоминания их детства - как рыли окопы и прятались в них от бомбежки.

Так, рукодельница Маргарита Андросова родилась в Пензе в 1938 году. Отца она не помнит, ей было 2,5 года, когда его забрали на фронт. Он сражался в первые месяцы войны в знаменитой 354-й дивизии, которая остановила фашистов под Москвой. Где-то на подступах к Ленинградскому проспекту погиб ее отец. С фронта он не успел написать ни одного письма. До сих пор на стене в ее комнате висит черно-белый портрет, это глава семейства в последний день перед уходом на войну сфотографировался на память.

- Женщины рыли окопы, а дети, сидя в земле, играли в тряпичные куклы. Издали слышали шум бомбежки, до Пензы фрицы не дошли. Но что такое голод и холод, мы знаем, - рассказывает Маргарита Семеновна. - Я помню, как в мае 45-го по нашей улице бежал мужчина со штофом водки в руках и кричал: "Победа! Победа!". А за ним неслась ватага счастливых карапузов.

Потом детям войны пришлось восстанавливать страну из руин. В Госдуму неоднократно вносились законопроекты о льготах для этой категории. Предлагали ввести ежемесячную выплату в тысячу рублей, компенсировать им хотя бы на 25 процентов расходы по оплате жилищных и коммунальных услуг, закрепить за ними право на внеочередное оказание медицинской помощи. Но все эти благие начинания так и не перешли в разряд конкретных дел, не обрели вид нормативных документов. Только в 20 из 85 российских регионов действуют местные законы, по которым дети войны получают пособия и пользуются определенными льготами.

Волонтеры заменяют государство?

В Пензенской области посильную помощь детям войны оказывают лишь общественные организации.

В руках у другого 80-летнего волонтера Риммы Промской убористый список, выведенный от руки красивым каллиграфическим почерком, какого уже не встретишь. В нем десятки имен и фамилий. Это все ее подопечные сверстники. Есть прикованные к постели, много очень больных людей, которые не выходят из дому. Чтобы скрасить их одиночество, особенно во время пандемии, организовали голосовой чат, войти в который можно с любого телефона, даже кнопочного, без подключения к интернету.

- Мы набираем определенный код и попадаем в аудиокомнату, где слышим друг друга и можем общаться не выходя из дому. Обсуждаем последние новости, слушаем доклады врачей, психологов, юристов. Очень нужная информация из первых уст, - рассказывает Римма Васильевна.

Она сама похоронила мужа, а недавно и сына, теперь живет совсем одна. На здоровье не жалуется, хотя перечень заболеваний не уместился бы на одном листе. Но главное, не теряет чувства юмора и самоиронии.

- Мужчины, они как мышки. Смотришь на них - милый, забавный зверек, но заведется дома - не выведешь, - рассказывает она по телефону очередному подопечному свежий анекдот. И они вместе хохочут над ним как студентки.

Недавно у Риммы Васильевны появилась еще одна обязанность - она отвечает за подготовку вязаных пледов. Ей привозят выполненные разными умелицами квадраты, а она раскладывает их на полу и художественно соединяет друг с другом так, что двух одинаковых пледов не найти.

- Это не просто работа, это образ жизни, - говорит Римма Васильевна. - Мы обмениваемся новостями про коронавирус и вакцинацию. Поддерживаем друг друга. Учимся дыхательным упражнениям и обсуждаем правильное питание. Сегодня услышала новый рецепт сырников из творога и тут же их приготовила. Вот говорят: одно нельзя, другое нельзя. А я считаю, что если очень хочется, то понемногу все можно. По этому принципу живу уже больше 80 лет и надеюсь еще принести пользу людям.

Компетентно

Елена Карпова, врач-геронтолог:

- Пожилым людям важно поддерживать ежедневную активность. Лучше, когда день вперед расписан пусть и небольшими, но важными делами: оплатить квитанции, связать несколько рядов на спицах, отрепетировать песню, встретиться со сверстниками. Старайтесь выглядеть хорошо. Это придает уверенности в себе, создает ощущение, что тебе столько лет, на сколько ты выглядишь. Исследования показали, что такое ощущение стимулирует нейроэндокринную регуляцию процессов жизнедеятельности и замедляет старение. Стареть мы начинаем едва родившись, а вот физические ресурсы организма тратим по-разному.

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