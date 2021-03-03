После 8 Марта шестерка новеньких МАЗов выйдет на улицы Уфы

Шесть сверкающих отполированными боками троллейбусов сразу после праздника 8 Марта выйдут на маршруты башкирской столицы. Сейчас они стоят "на приколе" в цехах Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ). Название "Горожанин" отражает суть этих современных электрических машин - они комфортабельны, экологически безопасны и выглядят эстетично.

В салоне светло и тепло, есть Wi-Fi и usb-порт, чтобы зарядить гаджеты. Троллейбус может перевозить сразу 89 пассажиров. Гульназ Данилова

Для Уфы десять новых троллейбусов, а именно такую партию заказал город, - первый шаг в сторону возрождения электротранспорта. Последний раз новые троллейбусы покупались восемь лет назад, износ парка давно достиг 90%. Такая же картина в Стерлитамаке, где электротранспорт очень популярен.

"Горожанин" - продукт российско-белорусской кооперации, конкретно - УТТЗ и МАЗа. Кузовы поставляют из Минска, остальное собирают в Уфе, как конструктор, из российских и импортных комплектующих.

- Наше сотрудничество с МАЗом началось летом 2020 года. Мне нравится, как там работают люди, их умение получить максимальный результат, - говорит генеральный директор АО "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод" Денис Рассадников. - На сегодня у нас два действующих контракта - с Уфой на десять троллейбусов с автономным ходом и столицей Чувашии Чебоксарами - на 68. В Уфе обновление подвижного состава финансируется из республиканского бюджета.

Одна машина с автономным ходом стоит 18,5 млн рублей, без автономного хода - 15,3 млн. Это, как говорят специалисты, лучшая цена на рынке. Достичь ее удалось за счет оптимальной организации производственных процессов. В сборочном цехе УТТЗ работают 30 человек, инженеры-конструкторы сотрудничают с заводом дистанционно, находясь в Минске, Москве и Оренбурге.

Водитель управляет машиной с сенсорной панели. Его рабочее место - кресло, как в хорошей иномарке, настраивается под рост человека, руль тоже регулируется, есть где разместить одежду и личные вещи. За обстановкой в салоне, по бокам троллейбуса, сзади и спереди и даже сверху водитель наблюдает на мониторе, куда выводится изображение с девяти видеокамер, работающих в автоматическом режиме.

Компьютер показывает маршрут, состояние различных систем, даже то, сколько водитель потратил электричества. Остановки объявляет автоинформатор. Троллейбус оборудован системой оповещения "наружу" - стоящие на остановке люди слышат объявления, сделанные водителем.

В салоне светло и тепло, есть Wi-Fi и usb-порт, чтобы зарядить гаджеты. Троллейбус может перевозить сразу 89 пассажиров. Сиденья, а их 32, очень удобные. Есть место для инвалидной или детской коляски. На остановке машина наклоняется к ней, что удобно не только для тех, у кого проблемы с ногами. Для маломобильных пассажиров в средней двери установлен аппарель, или пандус.

Новые троллейбусы оснащены мощными аккумуляторами. Они заряжаются по ходу движения от контактной сети. Аккумуляторы нужны для того, чтобы идти автономным ходом 30-40 километров на участках, где нет проводов, чтобы объехать ремонтируемый участок или дорожные пробки. Увеличенный автономный ход позволяет проложить маршрут там, где вообще нет проводов, то есть без затрат на контактную сеть. Чем не конкурент автобусу? Кстати, при переходе на автономный ход штанги убираются автоматически, водителю достаточно нажать соответствующий символ на сенсорной панели, не вставая с места. Операция занимает всего несколько секунд.