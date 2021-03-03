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02.03.2021 23:38
Рубрика: Экономика

Сделано в Русской Селитьбе

Какова на вкус качотта "Марсианская" и чем пахнет парфюм Ivan Bunin
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя № 45(8396)
Успешный самарский стрит-фотограф Елена Елеева однажды удивила своих поклонников и друзей едва ли не больше, чем очередной победой в международном конкурсе. Посреди февраля она вместе с дочерью-подростком переехала на жительство в деревню Русская Селитьба.
Елена Елеева: С козлятами надо играть - они же дети... Фото: Из архива Елены Елеевой Елена Елеева: С козлятами надо играть - они же дети... Фото: Из архива Елены Елеевой
Елена Елеева: С козлятами надо играть - они же дети... Фото: Из архива Елены Елеевой

Ее ферма, начавшаяся с двух нубийских козочек, подаренных новоиспеченной крестьянке подругой, постепенно разрасталась. Сейчас в хозяйстве есть овцы, корова, птица и козы, которых вместе с молодняком 25 голов. Елена говорит, что зааненские козочки как машины для выработки молока. Самые мощные и спокойные. А вот нубийки - легкие и эмоциональные. Молока у них меньше, но зато оно вкусное и жирное - идеально для производства сыра.

Как не разориться на продажах фермерских продуктов

Крепкие морозы этой зимой начались задолго до Крещения, да так и хрустят до весны. В деревне это чувствуешь особо, но Елена не унывает.

- Хорошо, что много снега, надеюсь, что не померзнут молодые саженцы. Особенно переживаю за грецкие орехи, розы, хризантемы и черешни, - делится хозяйка, не отрываясь от привычных дел. - Когда утром минус тридцать, открываю сарай N 2, где находятся корова, курочки и штук 10 коз, из него валит пар. Сегодня прогулок не будет, но овечки все равно пытаются прорваться на волю из сарая N 1, им ведь теплее, чем козам, в такой толстой шубейке. А у меня вот руки уже окоченели. И все-таки, как это восхитительно жить в деревне, работать на себя.

"На себя" - это значит, не считаясь со временем, летом косить траву, а зимой "разматывать" рулоны сена в кормушки, собирая яйца у кур, не забывая подрезать крылья летучим. Еще надо с козлятами поиграть, "они же дети", кого-то из животных подлечить. При этом фермер уверена, что держать большое хозяйство не так и сложно, да и свободного времени у нее теперь даже больше, чем в городе, ведь его не "сжирают" транспорт и магазины. А обязательные дела по хозяйству занимают летом всего 4,5 часа и 2,5 - зимой (у скотины молока меньше). Реализацию продукции, а у нее только сыров около 30 разновидностей, ускоряет личный блог в интернете, который она щедро украшает снимками деревенской жизни. Любовь к фотографии - неизлечима. Кстати, самым популярным сыром стала розовая острая качотта "Марсианская", рецепт которой она сама изобрела.

- Если бы мне раньше кто-то сказал, что буду делать продукты на продажу, я бы не поверила. Но оказывается, человек может научиться многому.

Фото: Минэкономики Омской области
Омские фермеры объединились и открыли производство деликатесных сыров

Заказы в город, а спрос на продукцию уже во много раз превышает предложение, помогает доставлять курьер на автомобиле, так что времени для самореализации у хозяйки предостаточно.

Захотела вот и занялась разработкой натуральных кремов и бальзамов. Елена знакомит меня со своей новой парфюмерной композицией Ivan Bunin - полынь и лаванда, горечь и сладость, концентрированный аромат тех самых полей, что тянутся от ее околицы до неба.

- Решила привести в порядок дом. Шесть лет жила без ремонта, но тут появилась важная причина - хочу усыновить ребенка. А там, знаете же, инспекция с опекой, условия проживания и прочие требования...

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