Сергей Кабайло еще пять лет будет возглавлять региональное отделение Союза театральных деятелей. Так решили его коллеги по общественной организации. Как прошло предыдущее пятилетие и чего ждать от следующего, Сергей рассказал корреспонденту "РГ".

Празднование 800-летия города без традиционных актерских фестивалей будет неполным. Фото: Из архива НО СТД

Сергей Кабайло: Моя основная профессия - артист драмы. Естественно, мне потребовались новые знания, без которых на этой должности делать нечего: основы экономики и хозяйственной деятельности, юридические вопросы и даже психологии управления. Я посчитал правильным снова сесть за студенческую парту. В феврале окончил обучение в Академии госслужбы (РАНХиГС. - Прим. ред.).

Самым трудным стало осознание того, что Нижний Новгород - отнюдь не театральная столица Поволжья. Мы привыкли думать, что у нас много театров, различных творческих коллективов, художественных учебных заведений... Одно время нас даже называли культурной столицей Приволжского федерального округа.

К сожалению, это далеко не так. Зрительская аудитория Нижнего чрезвычайно мала, и усилия расширить слой людей, постоянно интересующихся жизнью нижегородских театров, не увенчались успехом. Создать общее городское театральное пространство пока не удалось.

Например, мы сделали проект "Открытая сцена" - столичные театры привозили в наш Дом актера с театральным залом на 220 мест свои спектакли малых форм. Зрители охотно шли на известных по телесериалам артистов, даже если сам спектакль не самого высокого качества. А на отличную постановку незнакомого молодого режиссера с малоизвестными исполнителями приходит меньше половины зала.

Вывод прост: привлекает бренд, известные имена, а не театральное искусство. Поверхностное отношение к театру - беда нашего региона.

Видимо, мы сами понизили планку требовательности за конечный результат собственной деятельности - воспитание грамотного, чуткого и заинтересованного театрального зрителя.

Нельзя, наверное, корить зрителя, что он предпочитает видеть известных актеров, а не, как сейчас говорят, "ноунеймов", пусть даже и из столиц. Но на показы местных театров, возможно, ходят чаще? Или нет?

Сергей Кабайло: В рамках "Открытой сцены" мы предложили всем театрам области показать свои спектакли, предварительно адаптировав их к площадке. Конечно, это дополнительная работа, но театр получает возможность встретить нового зрителя, заинтересовать его. А затем человек пойдет и на другие постановки коллектива уже на родной для того сцене. К сожалению, откликнулись пока только два театра: "Комедiя" и Камерный музыкальный театр имени В. Степанова.

Известно, что театральная молодежь любит экспериментировать. В своем театре они не всегда имеют возможность самовыражения, создания самостоятельного творческого проекта. Мы даем такую возможность.

Ежегодно отделению выделяются полтора-два десятка стипендий по 60-80 тысяч рублей каждая. Казалось бы, бери, твори, пробуй свои силы. Всего-то и надо, что подать заявку на конкурс. Тем более что отчитываться о затраченных средствах можно по упрощенной форме - предъявлением результата: спектакля, выставки художественных работ или театральной бутафории. Великолепная возможность творческого старта. Но нет!.. Творческая молодежь не желает принимать участие в конкурсе на получение стипендии.

В наших театрах нет ярких творческих лидеров? Молодым не на кого опереться, неоткуда получить поддержку? Нет внутренней потребности творческого поиска? Зачастую приходится долго и упорно убеждать молодых артистов попробовать свои силы.

Но вы же возобновили фестивали "Веселая коза" и "Поют артисты драматических театров"?

Сергей Кабайло: Мне удалось доказать в правительстве области, что оба фестиваля уникальны. Их ждут как участники из разных городов России, так и зрители Нижнего Новгорода. Поэтому празднование 800-летия Нижнего Новгорода без них будет неполным. Правительство тщательно изучило вопрос и включило "Веселую козу" и "Поют артисты..." в федеральную программу финансирования на 2019-2021 годы.

В 2019-м мы получили президентский грант на проведение фестиваля театральных капустников "Веселая коза". Это веселое действо проходит в нашем городе почти тридцать лет. В минувшем году по понятным причинам наша творческая деятельность была приостановлена, но благодаря этому гранту нас внесли в российский реестр на получение льготной кредитной поддержки, что очень помогло сохранить нашу организацию и завершить год, не имея долгов и финансовых обременений.

Несмотря на коронавирусные ограничения, мы провели в прошлом году со всеми необходимыми предосторожностями Всероссийский фестиваль "Поют артисты драматических театров". К нам приехали 60 исполнителей из 30 российских городов. К сожалению, праздник был без зрителей в зале, но за ходом фестиваля можно было следить в интернете, куда мы регулярно выкладывали ролики.

Активность в интернете во время пандемии ограничилась роликами с фестиваля или были еще какие-то новые формы общения со зрителями?

Сергей Кабайло: К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы вместе с молодыми нижегородскими артистами инициировали в соцсетях акцию "Мы живы". Суть ее - актеры читали фронтовые письма, хранящиеся в семейных архивах и никогда ранее не публиковавшиеся. Вскоре к нам присоединились коллеги из других городов, и проект стал всероссийским.

В конце прошлого года, к 85-летию нашего отделения СТД, мы с молодыми коллегами сняли игровой веб-сериал, посвященный театрам Нижегородской области. Еженедельно в течение почти двух месяцев выходила новая серия. Всего их было семь, и закончился показ в канун Нового года. И этот проект вызвал интерес у иногородних коллег.

Впереди у вас еще пять лет руководства отделением СТД. Чего нам ждать?

Сергей Кабайло: Думаю, что пора выводить нашу организацию не только на общероссийский, но и на международный уровень. Уверен, нам это под силу. Я, во всяком случае, буду стараться.

Кто в театре главнее?

22 февраля прошла 8-я отчетно-выборная конференция Нижегородского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Отчетный доклад Сергея Кабайло о работе за последние пять лет был предельно кратким: делегаты получили брошюру с анализом финансово-хозяйственной деятельности отделения.

Больше говорили о нерешенных проблемах, например об отсутствии желания у молодых артистов творчески развиваться: они не участвуют в работе выездных творческих лабораторий в Москве и Санкт-Петербурге, не хотят знакомиться с современными тенденциями развития театра, хотя Союз может их направлять в столичные города. Возможно, причина в большой занятости в текущем репертуаре и нежелании руководства театров идти навстречу молодым исполнителям.

Театральный критик Ирина Никитина считает, что в области полностью отсутствует институт театральной критики, поэтому буйствует вкусовщина, грозящая театральным коллективам деградацией. Практически во всех театрах расформированы художественные советы, а решения принимаются единолично директором театра.

Директор театра "Комедiя" Дмитрий Коновалов констатировал, что институт художественных руководителей и главных режиссеров стагнирует. По его мнению, режиссеры не готовы нести ответственность ни за судьбу театра, ни за поставленный ими спектакль.

Главный режиссер ТЮЗа Алексей Логачев возразил: проблема надумана, поскольку в условиях "директорского" театра режиссеры лишены возможности самостоятельно решать творческие вопросы.

В итоге приняли решение о создании при правлении НО СТД Совета директоров. Но вот беда - театральные директора, за исключением троих, не являются членами творческого союза.

Из истории Союза театральных деятелей

История Союза театральных деятелей России началась в 1877 году в Санкт-Петербурге, где актриса Императорского Александринского театра Мария Гавриловна Савина, кстати, некоторое время работавшая в Нижнем Новгороде, основала Общество взаимного вспоможения русских артистов.

Общество неоднократно меняло название, но суть деятельности оставалась неизменной - помощь нуждающимся артистам. С 1884 года Российское театральное общество (РТО) становится творческой организацией, направленной на "содействие всестороннему развитию театрального дела России". После кончины в 1915 году Савиной председателем РТО стала актриса московского Императорского Малого театра Александра Яблочкина. В 1928 году Русское театральное общество становится всероссийским, а с 1986-го - Союзом театральных деятелей.

Нижегородское отделение Союза театральных деятелей РФ осенью 2020 года отметило свое 85-летие. Первым председателем правления был народный артист РСФСР Николай Собольщиков-Самарин.