Ученые создадут искусственный интеллект для поиска фейковых видео

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева создадут веб-сервис, с помощью которого любой желающий сможет проверить подлинность цифрового фотоснимка или видеоролика. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Программный комплекс будет использовать определенные алгоритмы для обнаружения искажений. Это позволит автоматически выявлять следы внесенных изменений в цифровое изображение или видеоряд и определять степень достоверности фото или видео. Отметим, современные дипфейк-технологии позволяют заменить лицо человека в любом кадре или вложить ему слова, которых он никогда не произносил. Нередко это делается с целью мошенничества или шантажа.

- Уже до конца этого года мы планируем создать на базе нашего университета веб-сервис, с помощью которого можно будет проверять подлинность изображений и видеороликов. Любой человек сможет отправить на этот сайт фотографии или видео, или указать ссылку. Затем веб-сервис с помощью нейросетей определит коэффициент достоверности и выявит признаки подделки, - рассказал доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Кузнецов.

По словам ученого, искусственный интеллект при анализе разбивает изображение на маленькие квадраты, а видео - на кадры, и в каждом из них анализирует локальные области на наличие искажений. Тщательнее всего проверяются контуры, где можно выявить стык, или "шов", между оригинальным изображением и подделкой. Предполагается, что веб-сервис будет полезен людям, которые работают постоянно с большими объемами видеоданных.

Ранее сотрудники кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета разработали программу для проверки достоверности цифровых фотоснимков и оцифрованных документов.