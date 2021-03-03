Как себе представляют быт молодой мамы юные девушки или же обыватели? Уборка, готовка, глажка, стирка, прогулки с ребенком... Однако современные женщины научились уделять внимание не только семье и малышу, но и себе: ходить в салоны красоты и рестораны, встречаться с друзьями, путешествовать. "РГ" публикует выдержки из дневника уфимки Айсылу Халитовой, которая своим примером доказывает: быть мамой не означает отказаться от привычного образа жизни.

Айсылу Халитова: Теперь везде и всюду я плюс один. Фото: Фото из личного архива Айсылу Халитовой.

Плюс один

"Сказать, что я счастливая мама - это ничего не сказать. Только близкие люди знают, как я об этом мечтала. Увидев две заветные полоски на тесте, не поверила своему счастью, побежала делать УЗИ. Дальше все как в тумане: огромный экран и маленькая такая пульсирующая горошинка - живое сердечко внутри меня. И я услышала заветное: "Поздравляю! Вы беременны!".

Самоизоляция и пандемия не испортили мне настроение. Большую часть беременности провела дома, наслаждаясь подготовкой к встрече с сыночком и занимаясь онлайн-шопингом. Это были волшебные дни... Затем естественные роды, и вот нас уже трое.

У меня не было страха, став мамой, выпасть из привычной бурной жизни, просто теперь везде и всюду я плюс один. Малыш не доставляет никакого дискомфорта, нет неудобств ни в кормлении ребенка вне дома (мы на грудном вскармливании), ни в смене подгузника и одежды (все при себе).

Мне когда-то давно сказали, что всю беременность нужно говорить малышу в настоящем времени, каким я его представляю. Это реально сработало. Мой сыночек самый спокойный, самый крепкий как эмоционально, так и физически, умный, веселый, счастливый. Конечно, бывают и капризы, и колики, но главное - не заморачиваться. Спасают "мамские" гаджеты: кокон для новорожденных, который помогает при коликах, электронные качели для укачивания, музыкальный коврик с игрушками и многое другое.

Вместе веселей

Сейчас у нас более-менее сформировался режим. После утреннего кормления, пока сын играет с игрушками на коврике, успеваю разобраться с домашними делами: загрузить стиральную и посудомоечную машины, запустить робот-пылесос, приготовить обед. После обеда выходим гулять.

Я не выпала из привычной жизни. С сыночком часто выбираемся в рестораны, парки, торговые центры, даже ездили вдвоем на базу отдыха. С собой всегда его рюкзачок со всем необходимым: сменной одеждой, подгузниками, пеленками, игрушками, овощными пюре и бутылочкой с теплой водой. По дороге он либо спит, либо изучает все вокруг.

Смена обстановки помогает избежать депрессии, которая порой бывает у молодых мам. Конечно, иногда хочется провести время без ребенка, но так как наши бабушки-дедушки далеко, договариваюсь с мужем. Как правило, в выходные дни я могу позволить себе и салон красоты, и спа, и фитнес, и вечерний выход с подругами в ресторан или клуб.

Некоторые мамы боятся сразу оставлять ребенка с отцом, а зря. Я в первый раз оставила сына с мужем на 1,5 часа, когда Адельчику было дней десять. С первых дней между папой и малышом должна образоваться связь друг с другом. Это очень важно. У них свои секретики и развлечения: песни под гитару, небылицы, чтение рэпа, в общем, на что папа горазд. Мама же в это время может сделать маникюр, покрасить брови, сходить в магазин или просто покататься на машине, посвятив время себе. Очень важно хоть ненадолго уединяться и не чувствовать при этом угрызений совести.

Особой усталости я не чувствую. Случаются сложные дни, но мы справляемся. Я счастлива быть мамой такого чудесного малыша. Каждый день у нас что-то новое: звук, жест, взгляд, скучать не приходится. И так день за днем растем, познаем друг друга и мир. Не нужно бояться появления нового члена семьи - это абсолютное счастье, которое я желаю испытать каждой женщине!".

Время для саморазвития

Понятно, что не у всех есть возможность приобрести дорогостоящие гаджеты и технику, чтобы упростить жизнь молодой мамы. Однако это не означает, что надо полностью посвящать себя служению семье, забыв о своих интересах, хобби и образовании. По словам семейного и подросткового психолога, арт-терапевта Дины Ионис, время в декретном отпуске - самое сложное, но и самое плодотворное, ведь материнство дает новые силы и прилив жизненной энергии.

- Очень важно потратить эти два-три года не только на дом и быт, но и на саморазвитие, поиск новых возможностей. К примеру, я, будучи в декрете с первой дочерью Дашей, получила второе высшее образование по специальности дизайнер. Училась два года вечерами, а дочку по очереди нянчили мама, муж, свекровь и подруги, - рассказала Дина Ионис. - Во втором декретном отпуске я поступила в магистратуру на специальность "Психология". Здесь уже половина обучения проходила в онлайн-формате, а в очном - в основном сессии. С дочками помогали мама и муж.

Кроме того, за два декретных отпуска Дина Ионис нарисовала и продала более 50 картин на шелке в технике "Батик", которую освоила еще школьницей в республиканской художественной гимназии. Рисовала ночами, конечно, не всегда высыпалась, но главное - чувствовала радость и удовольствие от процесса и полученного результата. А небольшой заработок стал реальным подспорьем для семьи.

Эксперты говорят: декрет - идеальное время сделать то, о чем вы давно мечтали: выучить новый язык или освоить новую профессию. Кстати, последнее реально сделать, обратившись в центр занятости по месту жительства, где мамам детей до трех лет предлагают бесплатные программы профессионального обучения. Например, можно научиться шить, освоить азы парикмахерского искусства, стать ландшафтным дизайнером, пекарем или поваром.

Чего хотят женщины?

Сегодня власти республики и страны вводят все новые меры стимулирования рождаемости в рамках проекта "Демография". Материнский капитал, различные пособия и выплаты, земельные участки многодетным - это существенная финансовая поддержка семьи. А строительство новых детских садов и школ помогает сделать жизнь молодых родителей более комфортной.

Чтобы понять, чего еще хотят женщины, сотрудники министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ планируют провести социологическое исследование в родильных домах республики. Более 11 тысяч будущих мам пройдут анкетирование, результаты которого используют при разработке новых мер поддержки семей с детьми, пообещали в ведомстве.

Мнение

Радий Хабиров, глава РБ:

- Несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Еще недавно рождаемость у нас падала двузначными темпами. В прошлом году мы наконец-то смогли переломить этот тренд, и у нас родилось почти столько же детишек, как и в 2019 году. А в этом году, я уверен, родится еще больше. Меня радует, что в наших семьях растет число третьих, четвертых, пятых детей. Согласитесь, что может быть важнее рождения нового человека?! Это настоящее счастье, которое невозможно измерить ничем.

Справка "РГ"

За десять месяцев 2020 года в Башкортостане родилось 34 408 детей, что на 2,9 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В числе этих новорожденных - более 9,8 тысячи - это третьи, четвертые и пятые дети в семье.

По данным минтруда РБ, в 2021 году на соцподдержку семей в республике направят 16,7 миллиарда рублей.

Цифра

40,3 тысячи беременных женщин стоят на учете в женских консультациях РБ.