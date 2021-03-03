В Дзержинске девушка провалилась в яму с кипятком

В Дзержинске Нижегородской области женщина 2000 года рождения провалилась в яму с горячей водой. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии на улице Петрищева возле дома №10 поступило спасателям накануне в 21:40. Пострадавшую госпитализировали в местную "Больницу скорой медицинской помощи".

Как сообщает РИА Новости, состояние пациентки тяжелое, она получила свыше 70 процентов ожогов тела. Как только позволит состояние пострадавшей, ее перевезут в Нижний Новгород.

В пресс-службе администрации Дзержинска сообщили, что поздно вечером в аварийную службу поступил звонок о прорыве трубопровода в районе тепловой камеры на территории технического колледжа на улице Петрищева. После этого сотрудники Дзержинских тепловых сетей выехали на место и перекрыли внутреннюю сеть колледжа от магистральной теплосети.

- По предварительной информации еще днем 2 марта технический колледж отключил тепловую камеру от теплоснабжения для самостоятельного проведения работ на своих объектах. Сотрудники ДТС по запросу администрации Дзержинска проводят работы по локализации последствий аварии на сетях технического колледжа, - уточнили в пресс-службе. Сегодня утром отопление было подключено.