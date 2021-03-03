"Сильной женщиной себя не считаю"
Увидев эту изящную светловолосую девушку модельной внешности, вы ни за что не догадаетесь, чем она занимается. Людмила Кирдяшова - 12-кратная чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту - работает в МЧС по Республике Мордовия и носит погоны лейтенанта внутренней службы.
- Да, мужчины очень удивляются, когда узнают об этом. Или восхищаются, - улыбается Людмила. - Ведь до недавних пор пожарно-спасательный спорт - а соревнования по нему проводятся с 1937 года - считался исключительно мужским занятием. Как женский вид он культивируется с 2014 года, и я одна из тех, кто начинал. В то время я заканчивала учебу на экономическом факультете Мордовского госуниверситета, серьезно занималась легкой атлетикой. Тренер Наиль Долотказин предложил мне попробовать себя в новом качестве. Так я поступила на службу в МЧС и начала тренироваться. Конечно, на первых порах было сложно. Но со временем я поняла, что это - мое. Самая ответственная дисциплина состязаний - боевое развертывание, командная эстафета. Здесь важно не подвести команду, потому что малейшая ошибка может повлиять на общий результат.
На вопрос, сколько всего медалей в ее коллекции, девушка лишь разводит руками - она давно потеряла счет наградам. Но самую дорогую из них помнит.
- Это была моя первая победа в 2014-м, на чемпионате мира в Казахстане. Я выиграла тогда четыре "золота" сразу! Самый волнующий момент - когда в мою честь впервые звучал российский гимн. Сколько эмоций я испытала в те минуты! Каждый спортсмен мечтает об этом, - вспоминает собеседница. - Когда я вернулась в Саранск, меня встречали на вокзале с оркестром.
Два года назад исполнилась еще одна мечта Людмилы - окончив Ивановскую пожарно-спасательную академию, она получила офицерское звание. В МЧС Мордовии девушка служит инспектором пожарного надзора и продолжает профессиональную спортивную карьеру.
- Кроме работы и спорта стараюсь находить время для встреч с друзьями, увлечений, личной жизни. А еще у меня правило - ежедневно читать хотя бы по нескольку страниц книги. Это реально, главное - правильно распределить время, - уверена чемпионка. - Считаю ли я себя сильной женщиной? Наверное, на этот вопрос лучше ответят люди, которые меня знают. Я себя ощущаю обыкновенной девушкой. И, как все женщины, очень люблю праздник 8 Марта. Всегда жду его - потому что люблю весну! Любимым подарком для меня в этот день был и остается букет тюльпанов. Они радуют меня гораздо больше, чем роскошные композиции из роз.
Капитан Медведева
Героиня нашего материала ломает стереотип о "женских" и "мужских" профессиях. Она работает на судах на Волге капитаном-механиком. Светлане Медведевой 34 года. Несколько лет назад она была героиней "РГ", когда добивалась через суд места капитана. Отказывали ей на том основании, что работа в моторном отсеке по совмещенной должности может принести вред женскому здоровью. К слову, буквально с этого года список запрещенных дамам профессий в нашей стране сократили с 456 до 100.
Сейчас Светлана трудится на одном из самарских заводов на буксирном катере в должности капитана-механика. Ходит по Волге. Но мечтает о морских просторах и капитанском мостике на огромном танкере в море. Видит себя где-то в южных морях. Впрочем, для этого Светлане придется начинать снова с матроса, только так на воде можно подняться по карьерной лестнице. Благо сейчас девушки уже могут себе позволить морскую романтику: должности матроса, боцмана и шкипера теперь для них не запрещены. Но это будет уже другая история. Сначала подрастут дети (им сейчас 10 и 12 лет) и уйдут в свободное плавание, вот тогда Светлана, может быть, и поменяет спокойные пресные воды на буйные соленые просторы.
В профессию ее привела судьба. Говорит, что долго решала, куда подать документы - в строительный или кулинарный. Родители были строителями - маляр и каменщик. Но отец, не исключено, что в шутку, посоветовал дочери речной техникум. Его двоюродный брат был морским капитаном. Так Светлана оказалась единственной девушкой на курсе в самарском речном техникуме. Это не помешало ей получить диплом, а первая же практика настолько пришлась по сердцу, что рыжий кудрявый матрос поняла: хочу быть капитаном!
- Мы всем причалом большая дружная семья. У нас нет такого: я капитан, а все остальные слушаются только меня. Если кому-то нужна помощь, то помогаем всем судном, если спорить и только командовать - далеко не уплывешь, - признается Светлана.
И добавляет, что на Волге нет мужчин, которые были бы категорически против женщины на судне. За все навигации Светлане встречался только один такой капитан, но после того, как сплавала с ним матросом, Медведеву он зауважал. Речники знают, что Волге важен человек и мастерство, любовь к делу, а не галочка в анкете в нужном месте.
Юлия и Лев
Петербурженка спасла уникальный памятник деревянного зодчества в волжском селе.
Крестьянский дом с удивительными живописными картинами на стенах в селе Поповка недалеко от Хвалынска обнаружили в 2009 году саратовские студентки-филологи во время летней практики. Неизвестный художник в начале прошлого столетия превратил стены обычной избы в картины с евангельскими и библейскими персонажами. По самому запоминающемуся герою - огромному льву с человеческим выражением морды, который лежит на берегу ручья, дом получил название в наше время. Возможно, что удивительный "Дом со львом" просуществовал бы совсем недолго. Новые хозяева собирались разобрать его на баню. Скорее всего, так бы и случилось, если бы не молодой специалист по народному искусству Юлия Терехова, которая услышала о студенческой находке на научной конференции.
Сама Юля говорит, что теперь ей сложно сказать, насколько тогда можно было спрогнозировать дальнейшие события. То, что дом станет "всероссийской историей" и что в его восстановлении будут принимать участие сотни людей со всей страны.
- Поначалу задача была спасти дом, а дальше все выстраивалось как бы само собой. Я росла в среде, где с уважением относились к памятникам, поэтому делала что могла, - объясняет Терехова.
Удивительным образом делала она все правильно и вовремя. Например, не стала обивать пороги госучреждений, чтобы уникальный памятник взяли под защиту государства. Нашла альтернативное решение - сама выкупила дом у хозяев и превратила его в общедоступный народный музей. У "Дома со львом" появились странички в социальных сетях, известность его стала расти с каждым годом. Восстанавливать памятник помогали добровольцы-волонтеры. А в конце 2019 года завершилась грандиозная реконструкция "Дома со львом", которая была проведена на грант президентского фонда.
Как считает Юлия Терехова, за прошедшее десятилетие отношение в стране к сохранению памятников деревянного зодчества изменилось в лучшую сторону.
- Хотя я не идеализирую ситуацию, понимаю, что за это же время многие такие памятники были утрачены, - говорит она.
Между тем история "Дома со львом" продолжается. Как рассказала Юля, будет проводиться конкурс среди молодых архитекторов на лучший проект по обустройству пространства вокруг народного музея. Приступить к таким работам планируется в будущем году.