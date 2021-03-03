В горящую избу войдет, проложит курс судна наперекор штормам, восстановит для современников разрушенный памятник истории. Такие вот они крепкие хрупкие дамские плечи.

"Сильной женщиной себя не считаю"

Увидев эту изящную светловолосую девушку модельной внешности, вы ни за что не догадаетесь, чем она занимается. Людмила Кирдяшова - 12-кратная чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту - работает в МЧС по Республике Мордовия и носит погоны лейтенанта внутренней службы.

- Да, мужчины очень удивляются, когда узнают об этом. Или восхищаются, - улыбается Людмила. - Ведь до недавних пор пожарно-спасательный спорт - а соревнования по нему проводятся с 1937 года - считался исключительно мужским занятием. Как женский вид он культивируется с 2014 года, и я одна из тех, кто начинал. В то время я заканчивала учебу на экономическом факультете Мордовского госуниверситета, серьезно занималась легкой атлетикой. Тренер Наиль Долотказин предложил мне попробовать себя в новом качестве. Так я поступила на службу в МЧС и начала тренироваться. Конечно, на первых порах было сложно. Но со временем я поняла, что это - мое. Самая ответственная дисциплина состязаний - боевое развертывание, командная эстафета. Здесь важно не подвести команду, потому что малейшая ошибка может повлиять на общий результат.

На вопрос, сколько всего медалей в ее коллекции, девушка лишь разводит руками - она давно потеряла счет наградам. Но самую дорогую из них помнит.

- Это была моя первая победа в 2014-м, на чемпионате мира в Казахстане. Я выиграла тогда четыре "золота" сразу! Самый волнующий момент - когда в мою честь впервые звучал российский гимн. Сколько эмоций я испытала в те минуты! Каждый спортсмен мечтает об этом, - вспоминает собеседница. - Когда я вернулась в Саранск, меня встречали на вокзале с оркестром.

Два года назад исполнилась еще одна мечта Людмилы - окончив Ивановскую пожарно-спасательную академию, она получила офицерское звание. В МЧС Мордовии девушка служит инспектором пожарного надзора и продолжает профессиональную спортивную карьеру.

- Кроме работы и спорта стараюсь находить время для встреч с друзьями, увлечений, личной жизни. А еще у меня правило - ежедневно читать хотя бы по нескольку страниц книги. Это реально, главное - правильно распределить время, - уверена чемпионка. - Считаю ли я себя сильной женщиной? Наверное, на этот вопрос лучше ответят люди, которые меня знают. Я себя ощущаю обыкновенной девушкой. И, как все женщины, очень люблю праздник 8 Марта. Всегда жду его - потому что люблю весну! Любимым подарком для меня в этот день был и остается букет тюльпанов. Они радуют меня гораздо больше, чем роскошные композиции из роз.

Капитан Медведева

Героиня нашего материала ломает стереотип о "женских" и "мужских" профессиях. Она работает на судах на Волге капитаном-механиком. Светлане Медведевой 34 года. Несколько лет назад она была героиней "РГ", когда добивалась через суд места капитана. Отказывали ей на том основании, что работа в моторном отсеке по совмещенной должности может принести вред женскому здоровью. К слову, буквально с этого года список запрещенных дамам профессий в нашей стране сократили с 456 до 100.

В свободное от навигации время капитан Светлана Медведева, как и многие женщины, любит расслабиться с рукоделием. Фото: Личный архив Светланы Медведевой

Сейчас Светлана трудится на одном из самарских заводов на буксирном катере в должности капитана-механика. Ходит по Волге. Но мечтает о морских просторах и капитанском мостике на огромном танкере в море. Видит себя где-то в южных морях. Впрочем, для этого Светлане придется начинать снова с матроса, только так на воде можно подняться по карьерной лестнице. Благо сейчас девушки уже могут себе позволить морскую романтику: должности матроса, боцмана и шкипера теперь для них не запрещены. Но это будет уже другая история. Сначала подрастут дети (им сейчас 10 и 12 лет) и уйдут в свободное плавание, вот тогда Светлана, может быть, и поменяет спокойные пресные воды на буйные соленые просторы.

У нас нет такого: я капитан, а все остальные слушаются лишь меня. Если только спорить и командовать - далеко не уплывешь.

В профессию ее привела судьба. Говорит, что долго решала, куда подать документы - в строительный или кулинарный. Родители были строителями - маляр и каменщик. Но отец, не исключено, что в шутку, посоветовал дочери речной техникум. Его двоюродный брат был морским капитаном. Так Светлана оказалась единственной девушкой на курсе в самарском речном техникуме. Это не помешало ей получить диплом, а первая же практика настолько пришлась по сердцу, что рыжий кудрявый матрос поняла: хочу быть капитаном!

- Мы всем причалом большая дружная семья. У нас нет такого: я капитан, а все остальные слушаются только меня. Если кому-то нужна помощь, то помогаем всем судном, если спорить и только командовать - далеко не уплывешь, - признается Светлана.

И добавляет, что на Волге нет мужчин, которые были бы категорически против женщины на судне. За все навигации Светлане встречался только один такой капитан, но после того, как сплавала с ним матросом, Медведеву он зауважал. Речники знают, что Волге важен человек и мастерство, любовь к делу, а не галочка в анкете в нужном месте.

Юлия и Лев

Петербурженка спасла уникальный памятник деревянного зодчества в волжском селе.

Крестьянский дом с удивительными живописными картинами на стенах в селе Поповка недалеко от Хвалынска обнаружили в 2009 году саратовские студентки-филологи во время летней практики. Неизвестный художник в начале прошлого столетия превратил стены обычной избы в картины с евангельскими и библейскими персонажами. По самому запоминающемуся герою - огромному льву с человеческим выражением морды, который лежит на берегу ручья, дом получил название в наше время. Возможно, что удивительный "Дом со львом" просуществовал бы совсем недолго. Новые хозяева собирались разобрать его на баню. Скорее всего, так бы и случилось, если бы не молодой специалист по народному искусству Юлия Терехова, которая услышала о студенческой находке на научной конференции.

Сама Юля говорит, что теперь ей сложно сказать, насколько тогда можно было спрогнозировать дальнейшие события. То, что дом станет "всероссийской историей" и что в его восстановлении будут принимать участие сотни людей со всей страны.

- Поначалу задача была спасти дом, а дальше все выстраивалось как бы само собой. Я росла в среде, где с уважением относились к памятникам, поэтому делала что могла, - объясняет Терехова.

Удивительным образом делала она все правильно и вовремя. Например, не стала обивать пороги госучреждений, чтобы уникальный памятник взяли под защиту государства. Нашла альтернативное решение - сама выкупила дом у хозяев и превратила его в общедоступный народный музей. У "Дома со львом" появились странички в социальных сетях, известность его стала расти с каждым годом. Восстанавливать памятник помогали добровольцы-волонтеры. А в конце 2019 года завершилась грандиозная реконструкция "Дома со львом", которая была проведена на грант президентского фонда.

Как считает Юлия Терехова, за прошедшее десятилетие отношение в стране к сохранению памятников деревянного зодчества изменилось в лучшую сторону.

- Хотя я не идеализирую ситуацию, понимаю, что за это же время многие такие памятники были утрачены, - говорит она.

Между тем история "Дома со львом" продолжается. Как рассказала Юля, будет проводиться конкурс среди молодых архитекторов на лучший проект по обустройству пространства вокруг народного музея. Приступить к таким работам планируется в будущем году.