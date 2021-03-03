Программа Госкомтуризма РТ, рассчитанная на привлечение туристов в республику, вышла на новый уровень. Мамадыш стал первым районом, где организацией отдыха занялись не местные власти, а бизнесмены.

Во время экскурсий по программе «1001 удовольствие за выходные» туристы открывают для себя незнакомый Татарстан. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Корреспондент "РГ" выяснил, стоит ли тратить выходные на подобного рода приключения?

Фольклор и консервированные лягушачьи лапки

Мамадышский район - это уникальное место. Край, где, по словам местных жителей, протекает сто рек, главные из которых, конечно, Кама и Вятка. Их слияние можно увидеть именно здесь. 33 процента территории района занято лесами, также здесь насчитывается около трехсот озер.

- Это северный регион Татарстана, занимающий самую большую территорию, - говорит местный экскурсовод и научный работник Гуляндам Давыдова. - Ее площадь равна 260 тысячам гектаров, что сопоставимо с размерами Люксембурга. Мы этим не то чтобы хвастаемся, но все-таки приятно, что нас сравнивают с европейским государством.

Это место, наверное, самое узнаваемое в республике. Еще в конце 90-х в народе в шутку появилась поговорка "В Париж через Мамадыш". Местные власти решили воспользоваться таким популярным слоганом, и в конце нулевых в центре города появилась собственная Эйфелева башня, спроектированная и возведенная местными умельцами. Правда, похожа она была больше на Шуховскую, что в Москве.

В 2019 году ее решили реконструировать, и теперь на набережной Вятки возвышается девятиметровая башня, издалека напоминающая главный архитектурный символ столицы Франции. К слову, неподалеку в парке можно увидеть и флигель, на котором указано расстояние от Мамадыша до Парижа, - 3784 километра.

- Никто, конечно, толком не проверял, но те, кто отправлялся в путь, чтобы уточнить расстояние, обратно уже не возвращались, - шутит Гуляндам Давыдова.

Однако для упоминания этих двух городов вместе вполне может иметься и историческая основа. В конце 19-го века в Мамадыш якобы прибыл мещанин по фамилии Носков. Пароход, на котором он путешествовал, сломался, и предприниматель вынужден был сойти на берег. Здесь он увидел, что в округе растет огромное количество шампиньонов, до которых местным жителям нет никакого дела.

И тогда путешественник быстро организовал производство консервов из грибов. Дело спорилось, и вскоре он поехал в Париж на специализированную выставку, где и победил со своим продуктом. Оглушенный успехом, он спросил французов, какие бы еще поставки они заказали из России. Те предложили экспортировать свой любимый кулинарный деликатес.

Вернувшись в Мамадыш, Носков обустраивает огромное озеро и начинает заниматься разведением лягушек. Так, по легенде, во Францию в консервированном виде стали отправляться российские лягушачьи лапки.

О том, что помешало дальнейшему развитию этого международного сотрудничества, история умалчивает. Вполне возможно, революция. В Гражданскую войну здесь шли тяжелые бои красноармейцев с белочехами. Об этом периоде в местном музее имеется множество исторических сведений.

Необычные яблони

Гуляя по Мамадышу, понимаешь, что люди здесь живут креативные. К примеру, на набережной можно увидеть пиратский корабль, приспособленный под ресторан, правда, в зимнее время закрытый. Называется он "Арабелла". Оказывается, капитан теплохода "Арабелла" Роман Лизалин, участвовавший в спасении людей с затонувшей "Булгарии", родом из этих мест. Чтобы отметить заслуги земляка, ему присвоили звание почетного гражданина города, и в честь "речного волка" открыли ресторан.

В Мамадыше множество оригинальных памятников, связанных с самыми разнообразными эпизодами истории нашей страны. А вскоре здесь появится первый на территории Татарстана монумент в память жертв Гражданской войны. И уже сейчас в городе можно увидеть белого лебедя, улетающего в небо от зарешеченного окна. Это памятник репрессированным.

Памятник в виде яблони посвящен ликвидаторам Чернобыльской аварии из Мамадыша. Фото: Александр Эшкинин/РГ

В центре Мамадыша есть аллея чернобыльцев. Там высажены яблоневые деревья и стоит памятник в виде расщепленной яблоньки, из которой появляются новые ростки. Это символ новой жизни, пробивающей себе дорогу, несмотря на страшную трагедию. Автором композиции стал местный главный архитектор Рамиль Минниханов, который был в числе ликвидаторов аварии.

По словам участников событий тех лет, когда первая группа из Мамадыша уезжала в Чернобыль в конце апреля - начале мая 1986 года, именно эти цветущие деревца запомнились им на всю жизнь. Всего из района в эпицентр бедствия отправилось 58 местных жителей, 32 уже нет в живых.

Лимонад, сыры и рыба

Отправляясь в тур "1001 удовольствие за выходные", в каждом районе Татарстана можно сделать особенные покупки. Мамадыш не стал исключением, и гурманы, помимо речной рыбы, которой издавна славится регион, могут приобрести сыры, в том числе и твердые. В местных магазинах их можно купить по гораздо более низкой цене, чем в той же Казани. Еще одна гордость - лимонад, который, как говорят мамадышцы, делается по старым советским ГОСТам. И он действительно вкусный.

Одно из преимуществ района в том, что здесь имеются гостиницы, где можно переночевать и вкусно поесть. Номера в отелях и еда в ресторанах на хорошем уровне. Для программы "1001 удовольствие за выходные" это один из главных показателей. Многие районы сегодня готовы присоединиться к проекту, однако отсутствие гостиниц и необходимого сервиса этого не позволяет.

С другой стороны, не все районы готовы встречать приезжих по единому прайсу 2200 рублей, куда входит ночь в отеле, два обеда, один завтрак и от двух до четырех экскурсий. К примеру, Елабуга отказалась от участия в проекте, посчитав, что это слишком низкая цена для такого продукта.

Напомним, проект "1001 удовольствие за выходные" был разработан Госкомитетом по туризму РТ. Стартовал он летом прошлого года. Главная его цель - стимулировать туристов к путешествию именно внутри своей страны и республики.

Сказочная крепость

Мамадыш стал единственным районом в Татарстане, где организацией отдыха занимается не местная администрация, а полноценное event-агентство "Путешествие в прошлое". Оно известно как организатор фестиваля средневекового боя "Великий болгар" и фестиваля креативных санок "SunnyФЕСТ".

- В Мамадышском районе очень красиво. Здесь много мест, которые можно приспособить под индивидуальный туризм. Человек приезжает, посещает знаковые места, получает классные эмоции, - говорит один из руководителей компании Алексей Кокурин. - Плюс ко всему тут находится крепость Керменчук, и, если бы не сложности 2020 года, здесь бы уже проходил новый летний сказочно-исторический фестиваль. Мы планируем, если, конечно, все будет в порядке, провести его этим летом.

По словам второго основателя "Путешествий" Марка Рофмана, туристический потенциал есть у многих районов республики. При правильном подходе к местной истории, легендам и сказкам можно составить хороший маршрут и организовать интересное событие. Главное, чтобы власти были заинтересованы в развитии данного сегмента малого и среднего бизнеса.

По мнению участников рынка, то, что за привлечение и обслуживание туристов в районах берутся профессионалы, а не местная администрация, неоспоримый плюс. Именно они знают, где и когда сделать остановку на маршруте, купить сувениры, отлично пообедать, и так далее. Именно поэтому в Татарстан сегодня приезжает большое количество туристов. Но есть проблема - отсутствие экскурсоводов на местах.

- Мы обучаем экскурсоводов, бывает, что сами пишем им тексты, расставляя акценты, - говорит Алексей Кокурин. - Но такая проблема до недавнего времени существовала и в Казани, Свияжске и Болгаре. А сегодня там жесткая конкуренция среди экскурсоводов. Проект "1001 удовольствие за выходные" подобен конструктору, где к основе можно приспособить дополнительные элементы или вовсе их заменить. Главное, чтобы туристам нравилось.