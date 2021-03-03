В Мордовии проведут широкомасштабную инвентаризацию - "бесхозную" собственность и земельные участки будут выявлять и ставить на налоговый учет. Власти надеются, что такие меры позволят существенно пополнить казну. Для республики, занимающей первое место в стране по уровню госдолга, этот вопрос имеет особое значение.

- Приезжаешь в поселок, спрашиваешь, кому эта собственность принадлежит, - а глава района разводит руками. Налоги не платятся, а деньги нужны. Инвентаризацию будем проводить бескомпромиссно! - констатировал руководитель республики на недавней встрече с представителями СМИ.

Согласно исследованию РИА Рейтинг, составленному по данным Минфина РФ, Мордовия на сегодня по-прежнему возглавляет список субъектов-должников. По итогам 2020 года соотношение госдолга к доходам бюджета здесь составило 195,2 процента. В тройку регионов, где задолженность превышает объем налоговых и неналоговых поступлений, вошли также Хакасия (137,5 процента) и Удмуртия (130 процентов). При этом эксперты отмечают позитивный тренд - второй год подряд долговое бремя в Мордовии снижается.

Напомним, что впервые в "красную зону" субъектов с максимальной долговой нагрузкой регион попал в период подготовки к празднованию юбилея 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства, который отмечался в 2012 году. В ту пору в республике развернулось масштабное строительство с активным привлечением заемных средств. Еще одним фактором финансового риска стало активное участие республики во всех федеральных программах, требующих местного софинансирования. На вопрос о растущем долговом бремени тогдашнее руководство минфина заверяло, что основная доля заимствований - бюджетные кредиты, проценты по ним минимальны и обслуживание долга не является проблемой для региона.

Сразу после юбилея Мордовия начала подготовку к Чемпионату мира по футболу. Эта работа также потребовала солидных денежных вливаний. Гром грянул после мундиаля, когда в республике пришлось вводить казначейское сопровождение бюджета.

Критическая ситуация заставила "включить режим экономии". В 2019 год впервые за много лет регион вступил с профицитным бюджетом. Тогда с января по декабрь размер государственного долга республики сократился почти на десять процентов - с 56,2 до 51,9 миллиарда рублей. А в 2020-м кредитная нагрузка на республиканский бюджет Мордовии уменьшилась на 16,1 процентный пункт - как за счет снижения на 3,9 процента объема госдолга, так и за счет роста доходов на 4,1 процента. По состоянию на февраль текущего года сумма долговых обязательств республики составляет 49 миллиардов рублей.

Тем временем дополнительные деньги для пополнения казны порой буквально "валяются под ногами". Так, на сегодня в Мордовии более 1270 объектов незавершенного строительства, в них вложено более 16,5 миллиарда рублей, почти половина строений уже готовы, но на налоговый учет не поставлены.

- 507 объектов, которые построены, активно используются, а налоги в казну не попадают, - констатировал лидер региона на совещании, где обсуждалось положение дел в этой сфере. - Кто-то прячет их, а потом главы муниципальных образований ищут деньги на социальные нужды.

До конца марта правительству поручено подготовить детальный план по сокращению количества недостроенных объектов в республике и провести их полную инвентаризацию.