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03.03.2021 16:11
Рубрика: Власть

По сусекам

"Бесхозную" собственность поставят на учет
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Экономика Поволжья № 43(8394)
В Мордовии проведут широкомасштабную инвентаризацию - "бесхозную" собственность и земельные участки будут выявлять и ставить на налоговый учет. Власти надеются, что такие меры позволят существенно пополнить казну. Для республики, занимающей первое место в стране по уровню госдолга, этот вопрос имеет особое значение.

- Приезжаешь в поселок, спрашиваешь, кому эта собственность принадлежит, - а глава района разводит руками. Налоги не платятся, а деньги нужны. Инвентаризацию будем проводить бескомпромиссно! - констатировал руководитель республики на недавней встрече с представителями СМИ.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Согласно исследованию РИА Рейтинг, составленному по данным Минфина РФ, Мордовия на сегодня по-прежнему возглавляет список субъектов-должников. По итогам 2020 года соотношение госдолга к доходам бюджета здесь составило 195,2 процента. В тройку регионов, где задолженность превышает объем налоговых и неналоговых поступлений, вошли также Хакасия (137,5 процента) и Удмуртия (130 процентов). При этом эксперты отмечают позитивный тренд - второй год подряд долговое бремя в Мордовии снижается.

Напомним, что впервые в "красную зону" субъектов с максимальной долговой нагрузкой регион попал в период подготовки к празднованию юбилея 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства, который отмечался в 2012 году. В ту пору в республике развернулось масштабное строительство с активным привлечением заемных средств. Еще одним фактором финансового риска стало активное участие республики во всех федеральных программах, требующих местного софинансирования. На вопрос о растущем долговом бремени тогдашнее руководство минфина заверяло, что основная доля заимствований - бюджетные кредиты, проценты по ним минимальны и обслуживание долга не является проблемой для региона.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Сразу после юбилея Мордовия начала подготовку к Чемпионату мира по футболу. Эта работа также потребовала солидных денежных вливаний. Гром грянул после мундиаля, когда в республике пришлось вводить казначейское сопровождение бюджета.

Критическая ситуация заставила "включить режим экономии". В 2019 год впервые за много лет регион вступил с профицитным бюджетом. Тогда с января по декабрь размер государственного долга республики сократился почти на десять процентов - с 56,2 до 51,9 миллиарда рублей. А в 2020-м кредитная нагрузка на республиканский бюджет Мордовии уменьшилась на 16,1 процентный пункт - как за счет снижения на 3,9 процента объема госдолга, так и за счет роста доходов на 4,1 процента. По состоянию на февраль текущего года сумма долговых обязательств республики составляет 49 миллиардов рублей.

Фото: Игорь Филонов
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Тем временем дополнительные деньги для пополнения казны порой буквально "валяются под ногами". Так, на сегодня в Мордовии более 1270 объектов незавершенного строительства, в них вложено более 16,5 миллиарда рублей, почти половина строений уже готовы, но на налоговый учет не поставлены.

- 507 объектов, которые построены, активно используются, а налоги в казну не попадают, - констатировал лидер региона на совещании, где обсуждалось положение дел в этой сфере. - Кто-то прячет их, а потом главы муниципальных образований ищут деньги на социальные нужды.

До конца марта правительству поручено подготовить детальный план по сокращению количества недостроенных объектов в республике и провести их полную инвентаризацию.

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