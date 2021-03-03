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03.03.2021 17:14
Рубрика: Власть

В Самарской области теперь смогут наказать шумных соседей

Текст: Анна Шепелева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Внесены изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области". Теперь будет проще привлечь к административной ответственности шумных соседей.

Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей

Поправки в закон приняли во вторник на заседании самарской губернской думы. Написать новеллу попросили правоприменители, сказано в пояснительной записке к документу.

Закон защищал право на тишину самарцев в многоквартирных домах. Однако на практике его формулировки толковались неоднозначно. Получалось, что нормы обеспечивали покой граждан только от шума вне многоэтажки, например, от сигнализации припаркованного рядом автомобиля или потасовки под окнами.

А вот гулянки соседей могли быть расценены не как нарушение. В закон добавили пункт о том, что нарушать покой соседей нельзя и находясь непосредственно в квартире.

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