В Самарской области теперь смогут наказать шумных соседей

Внесены изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области". Теперь будет проще привлечь к административной ответственности шумных соседей.

Поправки в закон приняли во вторник на заседании самарской губернской думы. Написать новеллу попросили правоприменители, сказано в пояснительной записке к документу.

Закон защищал право на тишину самарцев в многоквартирных домах. Однако на практике его формулировки толковались неоднозначно. Получалось, что нормы обеспечивали покой граждан только от шума вне многоэтажки, например, от сигнализации припаркованного рядом автомобиля или потасовки под окнами.

А вот гулянки соседей могли быть расценены не как нарушение. В закон добавили пункт о том, что нарушать покой соседей нельзя и находясь непосредственно в квартире.