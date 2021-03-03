Жюри международного архитектурного конкурса по развитию общественных территорий Саратова выбрало двух финалистов. Над проектами команды работали с сентября прошлого года и по начало января. Жюри под председательством президента Союза архитекторов РФ Николая Шумакова в течение полутора месяцев оценивало предложения конкурсантов.

Канатная дорога с Соколовой горы на Зеленый остров есть в проектах обоих финалистов. Фото: Владимир Янченко/РГ

В финале интернациональная команда специалистов из Нидерландов (архитектурное бюро Karres en Brands), Швеции (Mandaworks) и России (компания "Космос") посоревнуется с чисто российским консорциумом проектировщиков, в который вошли компании Citymakers, Arteza, Megabudka, студия транспортного проектирования и преподаватели факультета биологии Саратовского государственного университета.

Победителя уже к 11 марта онлайн-голосованием предстоит определить горожанам. Но сделать это будет не очень просто. В помощь саратовцам на сайте конкурса есть лишь схемы планировочных решений без пояснений, несколько картинок с будущими городскими видами да три коротких видеоролика на английском. Два из них выложили на сайт сначала даже без субтитров на русском языке, правда, на следующий день оплошность исправили.

Как уже сообщала "РГ", участники конкурса должны были разработать программы комплексного развития пяти городских территорий: бывшего аэропорта на Соколовой горе, парка Победы, Глебучева оврага и островов на Волге - Зеленого и Покровские пески. Всего для участия заявилось 67 команд из 24 стран.

На первом этапе конкурса к проектированию допустили пять консорциумов, в которые вошли российские и зарубежные проектные бюро из Нидерландов, Франции, Дании, Великобритании, Швеции, Бельгии и Италии. По словам организаторов, архитекторы объединились в команды, так как для создания проектов требуется много разных компетенций в градостроительстве, архитектуре, ландшафтном дизайне, транспортном планировании и экологии.

Для участников конкурса было подготовлено большое техническое задание. Как отметила управляющий директор проектов КБ "Стрелка" Елена Мандрыко, оно было сформировано с учетом пожелания экспертного сообщества Саратова и жителей города. Подробная проработка техзадания, по словам организаторов, помогла повысить качество проектов.

- Подобный международный архитектурный конкурс - важное событие не только для Саратова, но и для всей нашей страны, - отметил заместитель гендиректора фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Выигрышней смотрится презентация интернациональной команды архитекторов из Нидерландов, Швеции и России. Они попытались хотя бы кратко рассказать о своих предложениях. Взлетную полосу бывшего аэродрома предложено превратить в широкий бульвар, сердцем нового микрорайона сделать парк. На территории аэропорта выделены четыре зоны различной застройки, соотнесенные с прилегающими микрорайонами, в том числе деловой центр. Для соединения частей города, разделенных Глебучевым оврагом, проектировщики планируют использовать систему пешеходных мостов. Есть решения и для экологических проблем: с оползнями в парке Победы хотят бороться, укрепив склоны пешеходными дорожками, а пляжный остров Покровские пески уберечь от размыва рекой должны специальные стяжки. На Зеленом острове, чтобы не нанести ущерб природной среде, планируют развивать существующую лодочную инфраструктуру.

В финале интернациональная команда специалистов из Нидерландов, Швеции и России посоревнуется с чисто российским консорциумом проектировщиков

Презентация их соперников в основном построена на общих декларациях, из которых много не узнаешь. В частности, проектировщики собираются сделать центром нового микрорайона на территории аэропорта городскую площадь, ландшафтный парк в Глебучевом овраге предлагается разделить на природные зоны - степь и фруктовые сады. Музей военной техники в парке Победы собираются сделать интерактивным, приспособить часть экспонатов для военно-патриотических игр в духе "Зарницы". На Соколовой горе - устроить горнолыжную трассу.

Канатная дорога с Соколовой горы на Зеленый остров есть в проектах обоих финалистов.

А вот наиболее подробные и проработанные предложения по реконструкции сточного коллектора в Глебучевом овраге, по нашей информации, были в проекте команды "Новая земля", которая в число финалистов не попала. Остается надеяться, что про них впоследствии не забудут муниципальные власти.

На реализацию проектов отведено по 18-19 лет, но, исходя из объемов работ, некоторые специалисты считают, что реально все сделать быстрее. •

Кстати

Каждому из пяти полуфиналистов организатор конкурса фонд ДОМ.РФ выплатил по 5,5 миллиона рублей на подготовку проекта. Победителю конкурса полагается награда в 4 миллиона рублей, а второму финалисту - утешительный приз в 2 миллиона рублей.

Мнение

Михаил Волков, предприниматель, член жюри:

- Проекты хорошо проработаны, с подробными данными о соотношении жилья, учреждений культуры, спорта, транспортной инфраструктуры, пешеходных маршрутов, плотности застройки, озеленения, связи с другими территориями. В то же время это только концепции, а не рабочие материалы. Думаю, они будут дорабатываться на основании предложений региональной и местной власти, горожан.

Например, при застройке территории аэропорта, а это кратчайший путь в новые районы, важно думать о строительстве там многоуровневых транспортных развязок. Еще одна проблема: в Саратове нет пока места для инногорода - для IT-сферы, хотя все понимают, что это одна из определяющих сейчас отраслей экономики. Строительство канатной дороги на Зеленый остров нужно хорошо рассчитать: помимо доставки людей к месту отдыха, на острове есть круглогодичная необходимость доставлять туда грузы, для чего канатка не приспособлена.

На мой взгляд, не хватило хороших предложений по Зеленому острову, Покровским пескам, да и по парку Победы, особенно по тому, как развивать прилегающие к нему территории - Маханный овраг и Затон.