Житель Кирова ограбил магазин, пока продавщица спала

Житель Кирова ограбил круглосуточный магазин по улице Ленина, пока продавщица спала, сообщает пресс-служба областного МВД.

Информация о преступлении поступила в полицию на днях, после чего были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что посетитель зашел в магазин около 4.00 утра. Не разбудив спящую продавщицу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок, забрал из кассы около 12 тысяч рублей и ушел.

Полиция уже установила личность подозреваемого: им оказался кировчанин 1989 года рождения. Мужчину задержали, в краже он сознался.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". За совершенное преступление фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.