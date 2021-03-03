Депутаты Новосибирской области проследят за сохранением лесов

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив провел личный прием избирателей. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, основной вопрос обсуждения - сохранение лесов. Это еще раз подтверждает актуальность закона, принятого на последней сессии заксобрания о расширении видов особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Известный в регионе эколог Юлия Колеватова рассказала спикеру о ситуации, сложившейся в Новосибирском районе.

- Леса, находящиеся вокруг города, достойны оказаться под охраной. Пускай не в лесном фонде, а как в "зеленом поясе", - предложила Юлия Колеватова. - В свое время было выпущено постановление о передаче лесхозпредприятиям территорий, покрытых лесом. Во всех районах леса "ушли" в лесной фонд, а в Новосибирском - зависли.

При этом ситуация усугубляется, что выражается не только в росте незаконных вырубок. Эколог привела пример нового генплана Раздольненского сельсовета, где часть лесных территорий переведены в промышленную зону, а, значит, произрастающие здесь леса оказались открыты для вырубки. Еще один пример - поселок Жеребцово, где участок лесного фонда попал в частные руки, и лес начали вырубать.

Андрей Шимкив отметил, что прежде надо провести ревизию лесов, а уже потом решать, какие меры сохранения лесов могут быть приняты.

- Надо возобновить деятельность рабочей группы, которая была в свое время создана при министерстве природных ресурсов и экологии. Первое, что нужно сделать, - провести инвентаризацию лесов. Земельные участки разных форм собственности, в том числе некоторые леса, находятся на частной земле, некоторые - в фонде перераспределения, некоторые на территории поселений, - сказал Андрей Шимкив.

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов поддержал позицию заксобрания и правительства области насчет сохранения лесов и выразил готовность участвовать в рабочей группе.

Спикер рекомендовал включить в рабочую группу заместителя председателя комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Дениса Субботина и эколога Юлию Колеватову. В конце марта - начале апреля рабочая группа должна приступить к работе.

Тем временем

Андрей Шимкив обсудил с ветеранами спорта возможность доплаты к пенсиям бывшим спортсменам, удостоенным почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ".

- Уверен, если этот вопрос рассматривать, то в разрезе всех отраслей, - высказал свою позицию председатель заксобрания. - Все люди заслуженные - и спортсмены, и медицинские работники, и педагоги, строители. Поэтому сейчас с министерствами поработаем, поймем, сколько у нас таких заслуженных людей по отраслям, изучим практику других регионов и будем выходить на губернатора, - отметил Андрей Шимкив.