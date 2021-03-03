Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает поездку по регионам Сибири. Свой день рождения - главе правительства 3 марта исполнилось 55 лет - он провел в Республике Алтай.

Дорога до Горно-Алтайска получилась трудной. Сильные снегопады во вторник вечером исключили возможность перелета из Барнаула, и добираться в столицу республики премьеру пришлось, как говорится, землей - по автомобильным трассам.

Как и Алтайский край, где Мишустин был днем ранее, Республика Алтай вошла в число десяти регионов, которым для ускорения социально-экономического развития подготовили индивидуальные программы, приставили кураторов из числа министров и в год выделяют дополнительно по миллиарду рублей для реализации запланированных мероприятий.

Одной из перспективных отраслей экономики Алтая был и будет туризм. Вместе с представителями турбизнеса премьер-министр обсудил планы двух регионов на этом направлении.

- Всем известны совершенно замечательные места - Белокуриха, Бирюзовая Катунь, Телецкое озеро, Каракольские озера, Денисова пещера и многие другие достопримечательности. Конечно, здесь есть очень много возможностей для туризма, которые нужно развивать. Есть возможности для прогулок, спорта, любого, наверное, из видов туризма, причем и в крае, и в республике, - отметил Михаил Мишустин.

А также констатировал: туристическая инфраструктура развита недостаточно. Сейчас по поручению президента правительство готовит новый национальный проект - по туризму. "Уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть", - подчеркнул премьер.

При этом, также обозначил он, планируя развитие и увеличение туристического потока, важно учитывать риски для природы. "Мы много мест посещаем, и местные жители хотят сохранить экосистему. Здесь при всем обилии возможных вариантов, в том числе строительства и развития, нужно думать также о том, чтобы сохранить красоты природы, которые здесь великолепны", - сказал премьер.

Принципиально важно одновременно заниматься дорожной инфраструктурой. "Качество дорожной сети будет определяющим и аэропорт, о котором вы говорите", - сказал Михаил Мишустин, комментируя планы местного турбизнеса.

Планируя развитие и увеличение туристического потока, важно учитывать риски для природы

Премьеру бросилась в глаза еще одна деталь. Предприниматели звучали очень серьезно, если не нудно. "Спасибо большое за ваши презентации, очень интересно. Только почему вы не улыбаетесь?" - спросил их премьер. Доклад с хорошим настроением, по его словам, создает совсем иное, позитивное впечатление. "Извините, что я так говорю, но мне кажется это важным в теме туризма, привлечения людей", - сказал он, пожелав воплотить все планы в жизнь.

Рабочий визит начался с осмотра строящегося агропромышленного парка "Амза". Проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он предполагает создание на одной площадке предприятий по переработке мяса, агросырья и дикоросов на местном уровне и реализацию готовой продукции. К 2024 году на правах субаренды в помещениях агропарка планируется разместить десять резидентов с годовым оборотом более 260 миллионов рублей.

Спрос на такую экологически чистую продукцию будет всегда, уверен Мишустин: "Мне кажется, любая экологически чистая продукция на сегодняшний день востребована".

Беседуя с будущими резидентами агрозоны, премьер заверил, что правительство продолжит оказывать поддержку сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. "Не волнуйтесь", - коротко убедил он предпринимателей.

В Горно-Алтайске Михаил Мишустин также посетил Республиканский классический лицей, которому тоже понадобилась помощь председателя правительства. Дети учатся в здании 40-х годов постройки прошлого века. Одна из учениц попросила помочь со строительством спортзала и общежития. На уроки физкультуры дети вынуждены ездить несколько остановок в педагогический колледж, а общежитие для приезжих учеников находится в здании другого учебного заведения.

- Попробуем, обещаю. Обязательно поможем. Но я хочу, чтобы наш губернатор тоже пообещал насчет общежития, - отреагировал Мишустин.

Общежитие возьмут на себя местные власти, а премьер поддерживает проект строительства нового здания лицея.

Он заглянул также на урок алтайского языка. В подарок на день рождения лицей подарил председателю правительства исторический роман "Арина" в русском переводе. Произведение местного поэта Лазаря Кокышева - первый роман, написанный на алтайском языке. Премьер поблагодарил за книгу. "Ребята, удачи вам. Здорово, что свой язык родной учите", - сказал он лицеистам.