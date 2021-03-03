Новосибирским зрителям покажут легендарный мюзикл "Кабаре"

В Новосибирском молодежном театре "Глобус" все готово для того, чтобы 6 и 7 марта зрители оказались в "Кабаре". Легендарный бродвейский мюзикл предстанет в оригинальной версии.

Режиссер-постановщик спектакля - неоднократный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти (в конце прошлого года получил премию за мюзикл "Стиляги" в Театре наций). В Сибирь его привело знакомство с главным режиссером "Глобуса" Алексеем Крикливым. В период, когда все планы постановок начали переноситься на поздний срок, у востребованного режиссера появилась возможность поработать на новосибирской сцене. Как рассказал Алексей Франдетти на творческой встрече в "Глобусе", он вообще-то задумывал поставить мюзикл по "Войне и миру", но, прослушав артистов, понял, что надо ставить "Кабаре".

- Мюзикл - это не всегда весело, легковесно. Зачастую в нем говорится понятным языком о самых сложных и непонятных вещах. Для нас "Кабаре" именно такой. Это история тревожного времени зарождения фашизма и разобщенности людей. Или их чрезмерной слепоты, - отмечает Алексей Франдетти.

Спектакль идет с возрастным ограничением "18+". Это уже вызвало недоумение: молодежный театр, а подросткам вход запрещен. Но режиссер заранее предупредил: "Эротизм есть. Детей не приводите!"

- В спектакле задействован детский хор. Но у нас целый квест, как выводить детей на сцену и уводить обратно, чтобы они ничего и никого не увидели, - пояснил Алексей Франдетти.

Впервые "Глобус" обратился к жанру мюзикла в 2004 году, поставив "НЭП". Затем были "Вестсайдская история" Леонарда Бернстайна, "Том Сойер" Виктора Семенова, "Алые паруса" Максима Дунаевского и "Робин Гуд" Евгения Загота. Все эти годы неизменным музыкальным и художественным руководителем постановок был дирижер, заслуженный деятель искусств России Алексей Людмилин. В 2019 году он ушел из жизни. Впервые мюзикл на сцене "Глобуса" будет выпущен без маэстро.

Но дело продолжают его ученики, выпускники Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки - дирижер Владимир Сапожников и хормейстер, педагог по вокалу Екатерина Кисельникова.

Прямая речь

Светлана Хоружина, хореограф постановки:

- Премьера "Кабаре" состоялась 20 ноября 1966 года в Бродхерстском театре. Постановка была признана Нью-Йоркским кружком театральных критиков лучшим мюзиклом года, а также получила восемь премий "Tony". Широкому зрителю это название известно благодаря одноименному кинофильму режиссера Боба Фосса, выпущенному в 1972 году. В 1987 году продюсер Харольд Принс переработал "Кабаре" для национального тура. Именно эту версию концепт-мюзикла взял в работу новосибирский "Глобус". Когда мне Алексей Франдетти предложил поработать с ним в Новосибирске, я думала всего полминуты. Здесь очень пластически выразительные артисты. Мне повезло с ними поработать. Новосибирская постановка, говорю это с уверенностью, приближена к бродвейским стандартам.