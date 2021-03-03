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03.03.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

СК назвал возможный источник отравления красноярских школьников

Текст: Дмитрий Лапин

Возможным источником распространения иерсиниоза, которым заразились более 90 учеников красноярских школ, стал цех одного из предприятий, занятых переработкой овощей для ученических столовых.

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК РФ,  в ходе осмотра складских помещений и  исследований образцов и проб были установлены факты многочисленных нарушений. В частности, не по правилам хранились продукты, отсутствовал должный контроль за производственными процессами и санитарно-техническим состоянием цехов и складов, не велись лабораторные исследования поставляемой в столовые овощной продукции.

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- Данные нарушения в итоге привели к  возникновению в продуктах возбудителя инфекционного заболевания  и его токсинов, - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что за последние две недели в Красноярске 91 ученик в возрасте от 7 до 14 лет обратился за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением. 56 школьников в итоге были госпитализированы. Источником инфекции, по данным Роспотребнадзора, стали салаты из сырых овощей.

А вчера СК по Красноярскому краю по данному факту возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) - уже второе, поскольку ранее сотрудники полиции завели уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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