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03.03.2021 15:12
Рубрика: Власть

Томская область и "Газпром" развивают сотрудничество

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
В Томскую область с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов. На встрече с ним губернатор Сергей Жвачкин обсудил реализацию "дорожной карты" по расширению использования томской продукции и технологий для нужд газовой отрасли, а также ход газификации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

 Как отметили в пресс-службе областной администрации, Сергей Жвачкин и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали "дорожную карту" одними из первых в России - в январе 2013 года. Сегодня уже 12 томских предприятий поставляют газовикам высокотехнологичную промышленную продукцию. Среди 69 наименований - осевые антипомпажные и регулирующие клапаны, автономные энергетические комплексы, комплексные решения в области связи.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- С помощью "дорожной карты" при поддержке томского научно-образовательного комплекса наши производственники освоили выпуск новой продукции мирового уровня, смогли заместить импорт, создать новые рабочие места, - отметил Сергей Жвачкин. - За восемь лет томичи поставили газовикам промышленной продукции более чем на 20 миллиардов рублей. И я уверен, это не предел. Мы хотим расширить выгодное для всех научно-техническое сотрудничество.

 В свою очередь, Виталий Маркелов отметил, что сотрудничество "Газпрома" с Томской областью позволило повысить технический уровень отрасли.

 - Впереди - новые проекты в интересах "Газпрома" и Томской области, - сказал он.

 В ходе совещания, посвященного газификации региона, которое прошло в ООО "Газпром трансгаз Томск", Сергей Жвачкин сообщил о том, что с 2012 года в области в эксплуатацию введено 934 километра газораспределительных сетей. Возможность подключиться к экологичному и экономичному топливу получили 20 тысяч жителей, десятки предприятий жилищно-коммунальной сферы, малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители Томского и Колпашевского районов, областного центра.

Параллельно со строительством магистрального газопровода "Томск - Асино", который ведет "Газпром", регион строит внутрипоселковые газопроводы на востоке области. Построено свыше 150 километров сетей низкого давления, в стадии строительства - еще 65 километров. На этот проект власти уже выделили из бюджета 556 миллионов рублей, в ближайшие три года запланировали еще почти 778 миллионов.

 - В рамках концессии с государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" вложим миллиард рублей в модернизацию коммунальной сферы города Асино. Уже построили, причем с опережением графика, первую из 17 газовых котельных. Вместе с "Газпромом" мы делаем все возможное, чтобы газ как можно скорее пришел в 15 населенных пунктов на востоке области. Его ждут девять тысяч семей, бизнес и социальная сфера, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

 Предстоящая пятилетка программы развития газоснабжения предусматривает автономную газификацию Бакчарского, Чаинского, Шегарского, Кожевниковского и Тегульдетского районов. Для этого предстоит построить комплекс по сжижению природного газа в селе Каргала и 283 километра распределительных газопроводов.

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