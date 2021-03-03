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03.03.2021 07:42
Рубрика: Общество

Чтобы опередить болезнь

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 45(8396)
Современная генетическая лаборатория, в которой будет проводиться свыше 140 тысяч исследований в год, открылась в Кузбасской областной клинической больнице имени С. В. Беляева.
Скрининг новорожденных позволяет выявить пять видов наследственных заболеваний. Фото: Татьяна Кравченко Скрининг новорожденных позволяет выявить пять видов наследственных заболеваний. Фото: Татьяна Кравченко
Скрининг новорожденных позволяет выявить пять видов наследственных заболеваний. Фото: Татьяна Кравченко

Специалисты медучреждения проводят в рамках программы Обязательного медицинского страхования исследования по неонатальному скринингу - массовому обследованию новорожденных на наличие пяти наследственных болезней: фенилкетонурии, гипотиреоза, дисфункции коры надпочечников, галактоземии и муковисцидоза. Тестируют малышей, родившихся во всех уголках Кузбасса. Это позволяет выявить отклонения в развитии плода, мутации хромосом в ДНК и врожденные пороки на ранней стадии, вовремя назначить лечение и предотвратить прогрессирование болезни.

Фото: Из архива Арины Крятовой
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- Сегодня объем дородовых обследований при целевом показателе в 75 процентов в регионе достигает 83 процента. По девять тысяч тестов в год проводится в клиниках Кемерова и Новокузнецка, - уточнили в региональном минздраве.

Но до сих пор лаборатория, куда доставляется материал на исследование со всей Кемеровской области, теснилась на пятидесяти квадратных метрах. И здесь же принимал пациентов врач-генетик. Новое помещение площадью в триста "квадратов" позволяет расширить имеющиеся возможности. Закупить дополнительное оборудование, увеличить штат, а также спектр обследований как детей, так и взрослых.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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