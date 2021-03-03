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03.03.2021 07:57
Рубрика: Власть

Собака бывает кусачей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 45(8396)
Кузбасские парламентарии предлагают более жестко наказывать хозяев домашних животных, которые причиняют гражданам даже незначительные травмы.

Сейчас по уголовным статьям отвечают лишь те владельцы, собаки которых при безответственном выгуле нанесли тяжкий вред здоровью своей жертвы. За менее серьезные последствия предусмотрена лишь административная ответственность.

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- Между тем в правоохранительные органы в 2020 году поступило почти 3,5 тысячи сообщений о подобных происшествиях, и более чем в 800 случаях речь шла речь о реальной угрозе жизни и здоровью. Чаще всего такая угроза возникала в отношении детей, пожилых людей, беременных женщин и инвалидов, - отметил председатель областного парламента Вячеслав Петров. - И новый законопроект, подготовленный для Госдумы РФ, стал нашей реакцией на резонансные случаи нападения домашних собак на улицах.

Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Они считают, что штрафы для нарушителей в данном случае должны быть приравнены к штрафам за ДТП с аналогичными последствиями: от пяти до десяти тысяч рублей за причинение легкого вреда здоровью и от двадцати до сорока тысяч рублей - за вред средней тяжести. Инициаторы принятия поправки уверены, что она заставит владельцев домашних животных соблюдать требования по их содержанию, прежде всего в присутствии других людей.

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