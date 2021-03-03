Сейчас по уголовным статьям отвечают лишь те владельцы, собаки которых при безответственном выгуле нанесли тяжкий вред здоровью своей жертвы. За менее серьезные последствия предусмотрена лишь административная ответственность.
- Между тем в правоохранительные органы в 2020 году поступило почти 3,5 тысячи сообщений о подобных происшествиях, и более чем в 800 случаях речь шла речь о реальной угрозе жизни и здоровью. Чаще всего такая угроза возникала в отношении детей, пожилых людей, беременных женщин и инвалидов, - отметил председатель областного парламента Вячеслав Петров. - И новый законопроект, подготовленный для Госдумы РФ, стал нашей реакцией на резонансные случаи нападения домашних собак на улицах.
Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Они считают, что штрафы для нарушителей в данном случае должны быть приравнены к штрафам за ДТП с аналогичными последствиями: от пяти до десяти тысяч рублей за причинение легкого вреда здоровью и от двадцати до сорока тысяч рублей - за вред средней тяжести. Инициаторы принятия поправки уверены, что она заставит владельцев домашних животных соблюдать требования по их содержанию, прежде всего в присутствии других людей.