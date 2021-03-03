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03.03.2021 07:27
Рубрика: Спорт

Голы с раннего возраста

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 45(8396)
В Омске объявлен прием малышей в футбольную секцию. Отделение для самых маленьких открыто в спортивной школе олимпийского резерва. Дошколята, когда подрастут, смогут продолжить здесь занятия.

В спортшколу принимают не только мальчиков, но и девочек в возрасте от трех до шести лет. Занятия проходят три раза в неделю. Тренируют малышню опытные тренеры по специальным методикам, адаптированным для самых маленьких.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Практика показывает, чем раньше ребятишки приобщаются к спорту, чем лучше. Футбол развивает ловкость, координацию, ориентацию в пространстве. Регулярные занятия укрепляют здоровье и иммунитет. Спорт дисциплинирует, а игра в команде развивает у ребенка общительность и коммуникабельность, - поясняет директор спортшколы "Красная звезда" Роман Шабалин.

Стоит сказать, что футбол в Омске весьма популярен. Команда "Иртыш" не раз становилась чемпионом России среди юниоров. В минувшем сезоне взрослые футболисты вышли в первую лигу ФНЛ, и регион готов поддержать клуб. Теперь наряду с хоккейной в Омске появится и футбольная академия "Иртыш".

- Академия станет стимулом для талантливых игроков оставаться в городе. И мы будем обеспечивать для этого все условия, - пообещал глава региона Александр Бурков. - У нас есть площадки для стадиона, общежития, СибГУФК, который готовит профессиональных тренеров. И я приглашаю всех омичей, кто сегодня играет в других городах: возвращайтесь домой и становитесь чемпионами.

Контакт

Спортивная школа "Красная звезда": тел. 8-904-079-67-49.

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