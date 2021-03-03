В Туве дворовые собаки насмерть загрызли женщину

На окраине Кызыла вечером 1 марта была обнаружена молодая женщина с многочисленными ранами конечностей.

К сожалению, спасти ее не смогли - вскоре она умерла в Республиканской больнице № 1. Следователи СК РФ по Республике Тыва начали проверку по данному факту. Как выяснилось после опроса свидетеля, на пострадавшую в районе левобережных дач Кызыла напали три собаки.

Вчера следователи, устанавливая обстоятельства трагедии, вместе с кинологами провели подворный обход. Рядом с местом происшествия были установлены хозяева трех собак, покусавших женщину.

- При этом внешний вид животных полностью совпал с описанием очевидца. На момент осмотра собаки не были на привязи, - говорится в сообщении СК.

Сейчас для выяснения причины смерти пострадавшей проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, продолжается другие проверочные мероприятий, направленные на установление всех фактических обстоятельств случившегося. Как рассказали в пресс-службе ведомства, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.