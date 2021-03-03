Визит Михаила Мишустина не повлияет на учебный процесс в НГУ

Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирский государственный университет не помешает студентам. "Они продолжат обучение в очном формате без каких-либо изменений. Руководство вуза по нашей просьбе уже сделало соответствующее заявление", - заявил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, комментируя сообщения о переводе части учащихся на дистанционное обучение.

- Председатель правительства традиционно выступает против создания искусственных ограничений на объектах, которые он посещает. Во всех поездках Михаила Владимировича по регионам мы всегда придерживаемся этой позиции, - подчеркнул Беляков.

По его словам, информация о введении избыточных ограничений в регионах, которые планирует посещать премьер, отслеживается. При подтверждении подобных фактов с местными властями проводится разъяснительная работа о недопустимости искусственных ограничений.