Учительница начальных классов из Черкесска Танзиля Кипкеева стала победительницей конкурса "Мисс Кавказ-2021 онлайн". Престижное соревнование красавиц из республик СКФО впервые прошло в онлайн-формате, и опыт, как отметили организаторы, оказался довольно удачным.

Танзиля Кипкеева: Кавказ - это моя душа, моя колыбель и моя гордость. Фото: Из личного архива Т.Кипкеевой

За право надеть диадему боролись 63 девушки. Конкурс проходил в пять этапов, в ходе которых судейское жюри было вынуждено отсеивать проигравших. Как потом выяснилось, на конкурс Танзиля Кипкеева попала случайно - вместо подруги, в последний момент отказавшейся от участия в состязании.

- Каждый регион представляли две конкурсантки. От Карачаево-Черкесии была я и девушка, которая сейчас живет в Москве, но родилась и выросла в нашей республике. Конкуренция была очень высокая. Ну а оценивать внешний вид - это дело членов жюри, - резюмирует Танзиля Кипкеева.

Девушка из КЧР, как и все ее соперницы, представила на суд экспертов портфолио и видеопрезентацию, подготовила эссе. Танзиля покорила искренностью не только судейскую коллегию, но и пользователей интернета. В своем эссе красавица призналась: "Что для меня значит Кавказ? Когда пытаюсь ответить на этот вопрос, в голове и в сердце начинается путаница, так как Кавказ - это не просто моя Родина, это моя душа, моя колыбель и моя гордость".

Ее коллеги отметили целеустремленность и талант победительницы "Мисс Кавказ - 2021". Так, учитель Анна Якунина рассказала, что Танзиля всегда была очень ответственной. У девушки уже есть награды федерального уровня за педагогическую деятельность: Кипкеева - завоевала первое месте на всероссийском конкурсе "Педагогический талант - 2020" и фестивале "Калейдоскоп педагогических идей".

- Уже пять лет я вхожу в состав жюри и, признаюсь, еще не встречал такой ответственной и красивой участницы, как Танзиля. Поэтому единогласно решили вручить диадему именно ей, - сказал председатель жюри Антон Яковлев.

Отметим, что победа в конкурсе совсем не повлияла на жизненные принципы лауреата: Танзиля категорически отказалась связывать свою судьбу со сферой красоты. Она говорит, что предана педагогике.

Кстати

Второе место в конкурсе "Мисс Кавказа - 2021 онлайн" заняла Асият Юсупова - медицинская сестра больницы дагестанского Буйнакска, а третье - хореограф и фотограф из города Адыгейска Амира Кулова.