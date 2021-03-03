В Дагестане турфирмам снизили налог

В Дагестане в три раза снизили ставку налога при упрощенной системе налогообложения для турагентств и тех, кто сдает жилье туристам.

Теперь она составляет один процент. Но пока это касается только результатов 2020 года. То есть официально зарегистрированным предпринимателям и организациям пересчитают налог за прошлый год.

- Если и в этом году ситуация с ограничениями вновь повлияет на работу туристической отрасли, пониженная ставка может быть установлена и на 2021 год, - рассказал "РГ" заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам Народного собрания Дагестана Мурад Исмаилов. Принятие закона приведет к выпадающим доходам местных бюджетов - около девяти миллионов. Эти потери им компенсируют дотациями. В Дагестане 85 предпринимателей, которые занимаются турбизнесом.