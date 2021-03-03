В Дагестане зафиксировали массовую гибель диких птиц

Минприроды и экологии Дагестана совместно с Россельхознадзором выясняют причину массового падежа диких птиц на каспийском побережье под Махачкалой.

Собранный на месте ЧП биоматериал отправлен в Москву.

Как сообщает РИА Новости, множество погибших птиц - лебедей, уток, лысух, крякв, селезней - рыболовы обнаружили в водах Аграханского залива и залива "Муравейник".

Каспийский природоохранный центр и Институт экологии и устойчивого развития ДГУ выдвинули сразу несколько версий инцидента, среди которых мор, отравление или браконьерский промысел.

Рыбаки предполагают, что птицы могли пострадать из-за мутной воды.