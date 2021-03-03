В Северной Осетии "Мамисон" превратят в бальнеологический курорт

Бальнеологическая составляющая "Мамисона" так же важна, как и горнолыжный профиль курорта, считают эксперты. Она обеспечит его всесезонность и качественно новый уровень оздоровительного туризма в регионе.

О перспективах развития бальнеологии на курорте "Мамисон" и целебных свойствах минеральных вод республики рассказала начальник гидрогеологической службы санаторно-курортного объединения "Курорты Осетии" Нина Гуриева.

"Гидроминеральную базу "Мамисона" можно разделить на два участка, - рассказывает Нина Гуриева. - Это Тибское месторождение минеральных вод и, собственно, "Мамисон". Тибское месторождение минеральных вод - это уже подготовленная к освоению гидроминеральная база для развития будущего курорта. Здесь есть абсолютно все, что нужно для строительства санаторно-курортного учреждения. Прекрасные ландшафты, то самое альпийское великолепие. И самое главное - подготовленная база".

По словам Нины Гуриевой, в Северной Осетии есть два типа уникальных минеральных вод. Это "Тиб-1", по своему эффекту его можно считать аналогом "Боржоми" и "Бжни", и "Тиб-2" - аналог "Нафтуси", только в отличие от последней ее можно транспортировать, вода поддается хранению за счет того, что содержит в своем составе естественный консервант - углекислоту. Вода изумительная и уникальная, обладает мощным диуретическим и антивоспалительным эффектом. Показатель этого - стихийные палаточные городки, которые образовываются возле скважины летом.

На этом участке нет проблем с изысканием и пресных вод, они здесь в достаточном количестве даже для обеспечения будущего хозяйственно-питьевого водоснабжения. Запасы ее значительны, это значит, что можно охватить большое число отдыхающих.

По данным экспертов, если подняться к "Мамисону", то на этом участке тоже можно говорить о наличии углекислых минеральных вод. Если в Тибе уже имеется готовая гидроминеральная база для освоения, то в "Мамисоне" сейчас все на стадии геолого-исследовательских работ. Геологи уже провели поисково-оценочные работы и обнаружили ценные воды, запасы составляют более 320 кубометров в сутки, что тоже достаточно много. Здесь также обнаружены очень ценные воды, которые по своему эффекту схожи с дарсунскими и кисловодскими нарзанами. То есть содержание ценного компонента - углекислоты - позволит широко использовать эту воду и для наружного применения. Но на сегодня эти источники еще не готовы к эксплуатации. Об этом говорит их нестабильная гидродинамика и нестойкий гидрохимический состав. Поэтому для того, чтобы серьезно говорить об освоении мамисонского участка, потребуется следующий этап с бурением эксплуатационных скважин. Только тогда можно будет говорить о том, что участок готов для освоения на курорте "Мамисон".

Год назад был принят очень значимый для республики документ - Концепция развития бальнеологии республики. Было выделено семь бальнеоклиматических дестинаций, каждая из которых прекрасна сама по себе. Мамисонская является одной из них. Авторы концепции предложили видение будущего курорта. Основной акцент сделали, конечно, на Тибе, который можно эксплуатировать хоть завтра. Там пробурены скважины с надежной конструкцией, которые обеспечат потребности будущего курорта. В перспективе - создание санаторно-гостиничного комплекса, естественно, питьевых галерей, других объектов инфраструктуры, которые будут соответствовать современным требованиям санаторно-курортного комплекса.

Если говорить о мамисонской концепции, то ее предполагается реализовать в два этапа. На первом предусмотрено создание питьевых бюветов и питьевых галерей, приезжие смогут освоить для начала питьевое лечение. На втором этапе после исследований геологов, бурения скважин, утверждения запасов можно будет говорить о создании стационарных санаторно-курортных объектов. Кроме того, вся бальнеологическая инфраструктура должна четко вписываться в генплан. Когда обнаруживается природный лечебный ресурс, ставится задача сохранить его в том качестве, в каком он дан природой. А для этого нужны грамотная эксплуатация и горно-санитарная охрана.

Целебные составы тибской и мамисонской вод уникальны, и применение у них совершенно разное. В Мамисоне, как и в Тибе, предполагают добывать два типа воды. Один по терапевтическим свойствам схож с "Тибом", второй приближен к кисловодским нарзанам. Значит, они подойдут для внутреннего и наружного лечения, прежде всего заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, болезни обмена веществ. Если говорить о "Тиб-2", то вода способствует лечению почек, мочекаменной болезни. Ванны из мамисонской воды улучшают работу сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы. Словом, спектр применения этих вод очень широк и является отдельной темой для разговора со специалистами.