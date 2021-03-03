Жители Дагестана в скором времени смогут, не выезжая за пределы республики, получить помощь кардиологов. В регионе на базе республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи открывается отделение по лечению сложных форм аритмии и синкопального (обморочного) состояния.

Здесь будут проводить диагностику, лечение и реабилитацию жителей республики, страдающих тяжелыми нарушениями сердечного ритма.

Как отметил главный врач Магомед Иманалиев, хирурги больницы в 2020 году внедрили в практику одну из самых востребованных методик устранения нарушения ритма сердца - радиочастотную абляцию.

- При таких операциях очаги аритмии устраняются при помощи высокочастотного тока. Пока в больнице нет отдельного подразделения аритмологии, операции проводятся в рамках рентгенхирургической службы, - рассказал Магомед Иманалиев.

В отделение уже завезено современное оборудование - система электрофизиологического исследования. В ближайшее время поступит современная навигационная система, что позволит более эффективно оказывать помощь пациентам.

- Открытие такого отделения позволит лечить любые формы аритмии на базе республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, а значит минимизировать число пациентов, вынужденных выезжать на лечение в федеральные центры, - пояснила врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.