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03.03.2021 12:37
Рубрика: Общество

Сердечная подмога

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 45(8396)
Жители Дагестана в скором времени смогут, не выезжая за пределы республики, получить помощь кардиологов. В регионе на базе республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи открывается отделение по лечению сложных форм аритмии и синкопального (обморочного) состояния.

Здесь будут проводить диагностику, лечение и реабилитацию жителей республики, страдающих тяжелыми нарушениями сердечного ритма.

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Как отметил главный врач Магомед Иманалиев, хирурги больницы в 2020 году внедрили в практику одну из самых востребованных методик устранения нарушения ритма сердца - радиочастотную абляцию.

- При таких операциях очаги аритмии устраняются при помощи высокочастотного тока. Пока в больнице нет отдельного подразделения аритмологии, операции проводятся в рамках рентгенхирургической службы, - рассказал Магомед Иманалиев.

В отделение уже завезено современное оборудование - система электрофизиологического исследования. В ближайшее время поступит современная навигационная система, что позволит более эффективно оказывать помощь пациентам.

- Открытие такого отделения позволит лечить любые формы аритмии на базе республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, а значит минимизировать число пациентов, вынужденных выезжать на лечение в федеральные центры, - пояснила врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

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