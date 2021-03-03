В Санкт-Петербурге представили околофутбольную программу чемпионата Европы, который был перенесен в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Спустя год полной ясности о том, как пройдет Евро-2020, все еще нет, признался генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

Смогут ли поклонники футбола смотреть матчи на стадионах?

Алексей Сорокин: Сегодня мы еженедельно прорабатываем различные сценарии, касающиеся допуска болельщиков на стадионы, и смотрим в будущее с осторожным оптимизмом. Развитие ситуации дает надежду, что можно будет разрешить 50-процентную заполняемость мест - это наш базовый сценарий. Точкой принятия решения УЕФА обозначил 7 апреля, затем до 28 апреля города-участники смогут пересмотреть этот показатель в сторону увеличения.

А что с приездом иностранных фанатов?

Алексей Сорокин: Открытие границ - вне компетенции Оргкомитета Евро-2021. Однако мы прорабатываем этот вопрос, и в первую очередь для тех стран, сборные которых будут играть у нас. Финляндию мы вообще расцениваем как вызов ввиду близости к Санкт-Петербургу и разнообразия способов пересечь границу. В ходе подготовки к приезду десятков тысяч финнов ведется работа и с финскими властями, и с их федерацией футбола. Хотя практика показывает, что не всегда именно болельщики "своих" команд выкупают самое большое количество билетов на игры.

Львиная доля билетов продана, находится на руках. Мы с удивлением обнаружили, что наши граждане привержены футболу и морально устойчивы, процент сданных билетов весьма невелик, что нас приятно удивило. В некоторых других странах пессимистов чуть больше. Если же границы останутся закрытыми, билеты будут перераспределяться внутри стран-участниц.

Рассматривается ли возможность проведения всех игр Евро в одной стране?

Алексей Сорокин: Не слышал об этом даже в кулуарах УЕФА. Во-первых, такое тектоническое изменение организации турнира за три месяца до начала трудно представить. А во-вторых, есть этическая сторона: что мы скажем городам-участникам, которые готовились принимать чемпионат и вложили деньги в его подготовку?

Как будут организованы фан-зоны?

Алексей Сорокин: Информация о том, что фан-зона разместится на Дворцовой площади, пока официально не комментируется. Могу сказать, что все гости смогут познакомиться с историей города и футбола. Разработан путеводитель по футбольному Петербургу, гидами в котором стали знаковые для города фигуры - худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Евгений Водолазкин, актер Данила Козловский, спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового этапа, в том числе две встречи с участием сборной России, и один четвертьфинал

Какие мероприятия ждут болельщиков до начала чемпионата?

Алексей Сорокин: Мы обязательно отметим 50 дней до Евро, а также проведем Тур кубка. Предположительно он пройдет в конце мая, а точные даты будут объявлены в ближайшее время. План по наружному оформлению города к ЧЕ и официальному продвижению уже согласован.

Досье "РГ"

Чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет теперь с 11 июня по 11 июля. Турнир примут 12 европейских городов. Помимо Санкт-Петербурга в их число попали: Лондон, Мюнхен, Копенгаген, Баку, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт, Дублин, Рим и Бухарест.

К слову, УЕФА по-прежнему намерен провести чемпионат Европы в 12 городах, несмотря на ограничение посещаемости.

Как сообщает издание The Independent, УЕФА поддерживает контакты с городами-организаторами, все из которых изъявили желание принять матчи турнира. В планах организации предусмотрено четыре основных варианта проведения соревнований: заполненные арены, 75-процентная, 50-процентная или 25-процентная заполняемость стадионов.

Существует определенная гибкость, поскольку есть понимание, что некоторым городам, возможно, придется чуть позже отказаться от проведения Евро по не зависящим от них причинам в условиях пандемии коронавируса.

Подготовил Артур Нанян