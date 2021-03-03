После проверки соблюдения прав дольщиков и качества жилищного строительства прокуроры выявили массовые нарушения по всей стране.

Так, в частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, имели место случаи возведения жилых домов с нарушением требований проектной и градостроительной документации, нецелевого использования денег дольщиков.

Такие случаи были выявлены в республиках Коми и Чувашии, Пермском крае, Оренбургской, Свердловской и Ульяновской областях и других регионах. По материалам прокурорской проверки по факту хищения застройщиком у 199 дольщиков 54,7 млн рублей при строительстве дома в Казани возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Для возмещения ущерба арестовано имущество на сумму 17,3 млн рублей.

Пресечены факты ввода в эксплуатацию некачественного и опасного жилья. К примеру, в Ростовской области по инициативе прокуратуры расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении муниципального чиновника, который разрешил ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов, не подключенных к воде. По представлениям прокуроров были устранены дефекты фундамента многоквартирных домов в Крыму. Восстановлена целостность несущих стен здания в Нижегородской области и вентиляционных шахт в Свердловской области и многое другое .

Прокуроры принимали меры и при несвоевременным вводе домов в эксплуатацию. К примеру, в Ивановской области по искам прокуроров со строительной компании взыскано 10 млн рублей в пользу дольщиков в качестве неустойки. В Санкт-Петербурге зарегистрировано право собственности граждан на 47 квартир, которые им длительное время не передавали.

В прошлом году было выявлено более 11 тысяч нарушений закона в сфере долевого строительства

В ряде регионов прокуроры побудили застройщиков исключить из долевых договоров условия, ущемляющие права потребителей, в том числе о начале исчисления гарантийного срока со дня сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию, а не передачи квартиры гражданину. А также об обязанности граждан получения за плату письменного согласия застройщика на переуступку прав требования.

В целом, в прошлом году было выявлено более 11 тысяч нарушений закона в сфере долевого строительства. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 3,5 тысячи лиц, возбуждено 120 уголовных дел. При этом благодаря работе прокуроров, совместно с органами исполнительной власти, в 2020 году было завершено строительство 569 долгостроев, защищены права свыше 70 тысяч граждан. Как отметили в надзорном ведомстве, для эффективного контроля за ситуацией прокуроры в каждом регионе ведут реестры проблемных домов и проводят личные встречи с дольщиками.