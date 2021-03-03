Как благотворительность становится ощущением жизни

Наталья Орлова - известный в Петербурге общественный деятель. В ее компетенцию входит большой круг вопросов в Межрегиональной общественной организации "Дозор". Вдобавок к этому она консультирует граждан, помогая им в общении с представителями исполнительной власти и надзорных органов, а еще активно занимается благотворительностью.

При этом за плечами у Натальи Валерьевны руководство логистической компанией и опыт работы в госструктурах. Как получилось, что смыслом жизни предпринимательницы стала помощь посторонним людям, Наталья Орлова рассказала "Российской газете".

Наталья Валерьевна, как вы начали заниматься благотворительностью?

Наталья Орлова: Это было задолго до того, как я пришла в МОО "Дозор". В начале девяностых у меня уже был свой бизнес с хорошими оборотами. Да, тогда было много возможностей, но в то же время на уровне государства не велось никакой работы по выстраиванию социальной политики. Больницы без лекарств, задержки зарплаты, во многих семьях элементарно не хватало продуктов...

На встрече выпускников школы, которую я окончила, в приватной беседе завуч посетовала: нет денег на проведение праздника 1 сентября. Я, не задумываясь, помогла. Это стало отправной точкой.

Со временем помощь людям стала для меня привычной частью жизни. Если появлялась возможность, делала все, чтобы поддержать того, кому это необходимо. Запросов было немало. Кстати, часто требовалась не только материальная помощь. В то время еще и уровень правовой грамотности был значительно ниже, чем сейчас, люди просто не знали, на что они могут претендовать. Я помогала обращаться в различные ведомства, писать заявления, получать то, что хотя бы минимально гарантировало государство. Наверное, тогда я и сделала первые шаги к общественной деятельности.

В 2014 году я пришла в "Дозор". А сама организация появилась в 2012-м и активно работает уже девять лет.

Изначально для "Дозора" благотворительность не была профильной деятельностью?

Наталья Орлова: Да, но ведя активную общественную работу, мы столкнулись с той же проблемой - нищета некоторых социальных слоев населения. И опять я не смогла остаться равнодушной. Убедила коллег в необходимости безвозмездной помощи от лица "Дозора" и взяла всю организацию процесса на себя.

Надо отметить, что мы не собираем деньги и не планируем этим заниматься. Все финансирование осуществляется нами самостоятельно, мы находим возможности выделять деньги из собственных средств. Это наша принципиальная позиция.

Наш офис располагается в Приморском районе, поэтому я решила, что логично начать сотрудничать с местной администрацией. В отделе социальной защиты имеются списки нуждающихся: многодетных семей, одиноких стариков, ветеранов, инвалидов, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы созваниваемся с помощником главы администрации несколько раз в год, перед праздниками, когда людям особенно необходимо внимание, и определяем, в чем есть потребность. Закупаем необходимое и привозим в отдел соцзащиты.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Николаю Цеду как одному из первых глав администраций, который пошел на открытый и продуктивный диалог с нашей организацией.

В чем чаще всего у людей возникает необходимость?

Наталья Орлова: Позволю себе повториться: мы не фонд. Поэтому к нам обращаются с тем, на что нет статьи расхода в бюджете - от продуктовых наборов к 9 Мая для ветеранов или новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями до крупной бытовой техники для одиноких стариков. Самая распространенная просьба? Нет, мы такими категориями не думаем. К нам обращаются - мы помогаем. Все, что делаем, отражено на сайте "Дозора" в рубрике "социальная ответственность".

Удается ли наладить сотрудничество с поставщиками при покупке товаров для благотворительности?

Наталья Орлова: Да, почти всегда. Например, у нас заключен договор с кондитерской фабрикой: нам делают скидку, помогают с фасовкой сладостей для подарков. Конкретного поставщика бытовой техники и электроники у нас нет, поэтому я обычно ищу товары со скидками. Когда прихожу в магазин и покупаю десяток мультиварок, на меня смотрят удивленно. Иногда думают, что я перекупщик, зовут менеджеров. Но когда узнают, что техника нужна в дар семьям с плачевным материальным положением или для ветеранов Великой Отечественной войны, делают дополнительную скидку.

Самое прекрасное в жизни — это видеть счастливые глаза людей, у которых исполнилась мечта

Как вы решаете, кому именно оказывать помощь?

Наталья Орлова: Это самая трудная часть нашей работы! К сожалению, людей, нуждающихся в помощи, значительно больше, чем возможностей, которыми мы располагаем. Спасибо сотрудникам администрации района - они сняли с нас эту задачу. Мы сами не определяем получателей. Списки нуждающихся формируются в отделах соцзащиты. Тут есть еще важный момент: от нас не ждут чудес. Власти понимают, что мы не сможем решить абсолютно все проблемы.

Пандемия как-то повлияла на объем благотворительной помощи?

Наталья Орлова: Конечно! Если в прошлые годы мы организовывали для детей 200 подарков, то в пандемию их число достигло 400. Весной 2020 года, когда ограничения только ввели, мы закупали медицинские маски и продукты для волонтерских организаций, а также консультировали по санитарной обработке мест общего пользования.

Организация "Дозор" специализируется на защите прав и законных интересов собственников недвижимости, а также защите прав потребителей. Есть пример результата такой работы?

Наталья Орлова: Работа по защите прав - нелегкий коллективный труд, зачастую требующий терпения и растянутый во времени, поэтому результат может быть заметен не сразу. Могу привести в пример ситуацию с бесплатной парковкой около торгового комплекса на проспекте Испытателей, 31.

Речь идет о застарелом конфликте жителей одного из соседних домов, права которых были нарушены при строительстве дома. Их лишили положенного по градостроительным нормам количества бесплатных парковочных мест. Мы занимались этим вопросом, и один из вице-губернаторов, возглавлявший на тот момент профильный комитет, дал нам ответ, что жители могут бесплатно парковать свои машины на этой гостевой парковке около магазина, то есть у них нет причин для возмущения. Не буду описывать реакцию людей и давать правовую оценку этого ответа. Скажу лишь, что вскоре жители вновь обратились к нам: на парковке установили шлагбаумы и терминалы оплаты. В этот раз, надо отдать должное государственным и надзорным органам, меры реагирования после наших обращений последовали незамедлительно. Сейчас парковка снова бесплатная.

Столько сложностей из-за чужих проблем... Зачем вам это надо?

Наталья Орлова: Рано или поздно любой нормальный человек приходит к своему ощущению жизни. Я всегда испытывала потребность делать что-то не только для себя, но и для окружающих. Знаю, звучит банально и пафосно, но это ведь мое ощущение, не так ли?

Я нашла выход этой потребности в работе общественным деятелем и в скромном участии в жизнях людей, которым больше некуда обратиться за помощью. Все просто. Вы же не можете не согласиться, что самое прекрасное в жизни - это видеть счастливые глаза людей, у которых исполнилась мечта? Считайте, что это и есть ответ на ваш вопрос.

Дословно

Марина Емец, начальник отдела социальной защиты населения администрации Приморского района Санкт-Петербурга:

- Уже несколько лет подряд под Новый год подопечные Центра реабилитации инвалидов и детей-инвалидов получают сладкие подарки от "Дозора". Особенно важно, что подарки получают семьи, попавшие в сложную финансовую ситуацию, многодетные и малоимущие.

Бюджетом города не предусмотрена покупка подарков нашим юбилярам-долгожителям, а ведь почти все они - ветераны войны, жители блокадного Ленинграда. В 2019 году "Дозор" предоставил мелкую бытовую технику, которую мы вручали юбилярам района. В этом году организация также выразила готовность участвовать в поздравлении представителей ветеранских организаций с Днем Победы.

Мы благодарны всем, кто вместе с нами старается помогать нуждающимся, находит возможность заботиться о жителях района искренне и бескорыстно.

Альмира Кузнецова, жительница Петербурга:

- Наталья Валерьевна мне очень помогла при устройстве детей в детский сад и школу. Мы переезжали в Петербург из Ленинградской области, дело было летом. Нам сказали, что на наступающий учебный год мест нет. В конце августа, перепробовав все, я обратилась к Наталье Валерьевне, она оформила все бумаги, и уже 1 сентября моим детям дали места в школе и в детском саду, причем рядом с домом!

Римма Майкова, жительница Любани:

- Я Наталью Орлову знаю давно, в юности дружили. В 1996 году мой сын пошел в первый класс в Любанскую среднюю общеобразовательную школу имени Радищева. Тогда было очень сложное время, школа бедствовала, ни о каком торжественном мероприятии для первоклашек речи не шло. Узнав об этой ситуации, Наталья организовала для детей праздник - арендовала наш местный кинотеатр. Целый день там для школьников бесплатно показывали кино. Детям вручили шарики, учителям подарили цветы. И такие праздники в Любани Наталья помогала устраивать на протяжении нескольких последующих лет каждое 1 сентября!

Мария Казматова, жительница Петербурга:

- К Наталье Валерьевне я обращалась дважды. В первый раз она мне помогла устроить ребенка в ясли рядом с домом, второй вопрос был связан с разделением земельного участка в Парголово. Я не знала, что делать, как добиваться справедливости. Наталья Валерьевна помогла мне правильно оформить документы.