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03.03.2021 20:20
Рубрика: Культура

Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Народный артист СССР Олег Басилашвили получил "Орден за заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Награду всенародно любимому актеру по поручению президента России Владимира Путина вручил губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает администрация Санкт-Петербурга. Указ о награждении Олега Басилашвили был подписан осенью 2019 года. Орден артист получил за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Стоит отметить, что Олег Басилашвили в 2009 году получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени за развитие театрального искусства. Также имеет орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Кроме того, Басилашвили награжден Орденом Дружбы, Орденом Трудового Красного Знамени. Является почетным гражданином Санкт-Петербурга.

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