Петербургский Дом журналиста создаст Правовой центр

В Петербурге появится Правовой центр для СМИ, штаб-квартирой новой структуры станет Дом журналиста.

Соответствующее трехстороннее соглашение заключили между собой Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России, АНО "Центр правовой защиты журналистов" и АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки", в управлении которого находится здание на Невском проспекте.

- Главные задачи Правового центра Дома журналистов - мониторинг соблюдения прав и законных интересов журналистов в нашем городе, оказание коллегам юридической помощи, - пояснили в Союзе. - На площадке центра намечается также проведение вебинаров, конференций, брифингов, круглых столов и других мероприятий.

В основу работы петербургского центра будет положен опыт АНО "Центр правовой защиты журналистов", который действует в Москве с осени прошлого года. Высококвалифицированные юристы оказывают помощь и консультации по самым разным вопросам - от предписаний Роскомнадзора до претензий к СМИ физических лиц и от перепостов в соцсетях до авторских прав на различные виды контента.