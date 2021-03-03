В Петербурге расширят список инвалидов, которые могут пользоваться социальным такси. В него внесут людей с хронической почечной недостаточностью, сообщают в Смольном.

- Очень актуальная проблема, - радуется нововведению петербуржец Евгений Афанасенко. - У меня родственник много лет страдает диабетом, стали отказывать почки. Приходится ездить на диализ, и такие путешествия даются ему непросто.

Сейчас социальное такси возит тех, кому по состоянию здоровья сложно передвигаться по городу самостоятельно. В список входят 19 категорий инвалидов и детей-инвалидов вместе с сопровождающими. Городской бюджет берет на себя оплату от 50 до 90 процентов стоимости поездки. Таким образом, люди могут за небольшие деньги съездить в больницу, аптеку, социальное учреждение, театр. На это в 2021 году выделено 490 миллионов рублей.

Кстати, в обсуждении новшества в соцсетях прозвучала интересная мысль: было бы полезно сделать приложение для водителей, которые готовы безвозмездно подвозить людей, нуждающихся в социальном такси. Волонтерская деятельность сейчас популярна, и это может стать одним из востребованных направлений.

На заметку

Заказать социальное такси можно по единому многоканальному телефону (812) 576-03-00 по будням с 8.15 до 16.30, либо на сайте специального транспортного обслуживания круглосуточно. Дополнительную информацию, связанную с работой социального такси, можно получить по телефону (812) 334-41-43.