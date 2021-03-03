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03.03.2021 10:56
Рубрика: Спорт

Санкт-Петербург полностью готов к проведению матчей Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Санкт-Петербург за 100 дней до старта финальной части чемпионата Европы по футболу полностью готов принять матчи турнира. Об этом заявил генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

"У нас всегда было все готово и будет. Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА (представители Союза европейских футбольных ассоциаций 11-12 февраля побывали в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка - совсем мелкие, технические", - цитирует ТАСС слова Сорокина.

Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости
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По словам главы оргкомитета, сейчас ведется подготовка культурной программы для болельщиков. Что касается стадиона "Санкт-Петербург", то в его подготовке остались только технические моменты, связанные с подготовкой инфраструктуры для вещателей. Относительно фан-зон в городах России на время чемпионата Европы, то окончательный список будет утвержден в апреле. По словам Сорокина, о своей готовности создать зоны публичного просмотра матчей готовы около 40 городов.

Чемпионат Европы 2020 года, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург, который примет 4 матча турнира.

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