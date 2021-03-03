Под Калининградом мальчик утонул в пруду во дворе дома

В Калининградской области стартовала доследственная проверка в связи с гибелью трехлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Трагедия случилась вчера, 2 марта, в садоводческом товариществе в Зеленоградском районе. По предварительным данным, мама и бабушка оставили ребенка без присмотра на несколько минут. Мальчик утонул в небольшом пруду, расположенном во дворе частного дома.

Видимых повреждений на теле ребенка специалисты не обнаружили. Точная причина смерти станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК России устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.