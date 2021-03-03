Новости

Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 20:51
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 20:40
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 20:39
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 20:20
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен 20:09
Путин отметил яркий талант победившей на ЧМ сноубордистки Надыршиной 20:02
Илья Азар арестован на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения акции 19:41
Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле 19:32
Надзор за СРО в области энергетического обследования передан Ростехнадзору 19:29
Косторная отреагировала на разговоры о возвращении к Тутберидзе 19:26
В Чехии миллиардер привился от коронавируса, выдав себя за медработника 19:22
В совет директоров "Роснефти" выдвинута бывшая глава МИД Австрии 19:01
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам 18:40
Нефтекомпания возместила в бюджет около 3 млн рублей налогов 18:38
Арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлен на три месяца 18:37
В Москве создан спецотряд для предотвращения пожаров в летний период 18:27
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала Советскому солдату 18:25
Коммунальные службы столицы подготовились к весеннему половодью 18:23
Регионы получат 1,6 млрд руб. от Фонда президентских грантов на поддержку НКО 18:21
Беларусь построит более 10 социальных объектов в России 18:14
Убийце настоятеля монастыря пересмотрели приговор 18:06
Данила Козловский и Валерий Гергиев стали гидами Евро-2020 17:40
Жириновский предложил ввести ответственность школьных поваров за качество еды 17:40
Большунов отказался общаться с журналистами после упущенной медали 17:38
В Москве водителей предупредили о смене погоды 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 19:37
Рубрика: Власть

Дворы приведут в порядок

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 45(8396)
В 2021 году в Мурманской области будет отремонтировано 240 дворов вместо запланированных 64.

К уже заложенным на эти цели 114 миллионам рублей на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" добавятся еще почти 446 миллионов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, дополнительные средства появились за счет реализации в Заполярье в 2020 году новых крупных инвестпроектов.

Запускается единый портал для голосований по благоустройству

- Муниципалитетам необходимо учесть гигантский объем выделяемых средств и вовремя определить подрядчиков, чтобы не задерживать работы. Все контракты должны быть заключены до 1 апреля, - отметил губернатор. - Помимо дворов, мы планируем еще дополнительно поставить 70 детских игровых и спортивных комплексов в тех населенных пунктах, которые в этом нуждаются.

Кроме того, в 2021 году в Мурманской области будут воплощены в жизнь проекты, победившие во Всероссийском конкурсе малых городов. На эти цели из федерального бюджета выделяется 579 миллионов рублей, к ним регион добавит еще около 14,5 миллиона. Уже заключены контракты на благоустройство сквера Космонавтики в Оленегорске, улицы Сафонова и Приморской площади в Североморске, набережной озера Центральное в Гаджиеве, улицы Дзержинского в Апатитах, а также второй этап благоустройства Ленинградской набережной в Мончегорске. Необходимые процедуры проходят проекты в Заполярном, Кандалакше и Полярном. Также область профинансирует реализацию проектов в Снежногорске, Кировске и Ковдоре, которые не стали победителями, но прошли в финал конкурса.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

ОПЕК+ ожидает дефицита на рынке нефти в 2021 году
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Названа дата проведения Петербургского экономического форума
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"