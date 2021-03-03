В 2021 году в Мурманской области будет отремонтировано 240 дворов вместо запланированных 64.

К уже заложенным на эти цели 114 миллионам рублей на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" добавятся еще почти 446 миллионов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, дополнительные средства появились за счет реализации в Заполярье в 2020 году новых крупных инвестпроектов.

- Муниципалитетам необходимо учесть гигантский объем выделяемых средств и вовремя определить подрядчиков, чтобы не задерживать работы. Все контракты должны быть заключены до 1 апреля, - отметил губернатор. - Помимо дворов, мы планируем еще дополнительно поставить 70 детских игровых и спортивных комплексов в тех населенных пунктах, которые в этом нуждаются.

Кроме того, в 2021 году в Мурманской области будут воплощены в жизнь проекты, победившие во Всероссийском конкурсе малых городов. На эти цели из федерального бюджета выделяется 579 миллионов рублей, к ним регион добавит еще около 14,5 миллиона. Уже заключены контракты на благоустройство сквера Космонавтики в Оленегорске, улицы Сафонова и Приморской площади в Североморске, набережной озера Центральное в Гаджиеве, улицы Дзержинского в Апатитах, а также второй этап благоустройства Ленинградской набережной в Мончегорске. Необходимые процедуры проходят проекты в Заполярном, Кандалакше и Полярном. Также область профинансирует реализацию проектов в Снежногорске, Кировске и Ковдоре, которые не стали победителями, но прошли в финал конкурса.