В районе Коми ввели режим повышенной готовности из-за нападения собак

В Печорском районе Республики Коми ввели режим повышенной готовности. Причина - нападение безнадзорных собак на четырехлетнюю девочку, которую с травмами госпитализировали в районную больницу.

ЧП произошло в последних числах февраля. В Печоре на маленькую девочку накинулась стая собак. Проходивший мимо мужчина отбил ребенка и помог отправить ее в больницу. Малышку положили сразу в реанимацию. У нее были раны головы и ног. Сейчас девочке стало лучше.

В администрации города планируют заключить дополнительные контракты на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев. Проверку организовал и республиканский СК, который обещает дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих собак.