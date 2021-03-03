В Калининградской области стартовал образовательный эксперимент. Студентов непедагогических направлений научат быть учителями и прикрепят к школам в качестве интернов.

Программу запустили министерство образования Калининградской области и Балтийский федеральный университет имени Канта. Она предназначена для нынешних третьекурсников, изучающих физику, химию, биологию, географию, историю и другие предметные направления, востребованные в школах.

- В нашем университете студенты, помимо основной специализации, могут выбрать линейку так называемых майнеров, то есть вариативных образовательных модулей, - поясняет директор Института образования БФУ имени Канта Анна Бударина. - Существует, в частности, педагогический модуль. Студентов, которые успешно освоят этот майнер на третьем курсе, мы пригласим к участию в новой программе. Став четверокурсниками, ребята продолжат изучать современные технологии обучения и воспитания, основы педагогического проектирования и волонтерской деятельности, особенности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в рамках своей предметной области.

Министерство образования региона планирует заключить со студентами 50 целевых договоров о трудоустройстве в школы. В качестве поощрения педагогам-интернам будут выплачивать дополнительные стипендии - 15 тысяч рублей в месяц. После выпуска из университета и трудоустройства в школу они получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

По договору студенты должны будут отработать в качестве учителей три года. В результате школы приобретут педагогов новой формации, максимально погруженных в свою предметную область, умеющих работать на современном оборудовании, владеющих цифровыми навыками.