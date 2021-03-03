В Коми подъезд жилого дома покрылся сосульками

В городе Печора Республики Коми выясняются обстоятельства превращения подъезда обычной многоэтажки в ледяную пещеру. Шокирующие фото дома № 47 по улице Западной были опубликованы в социальных сетях.

Как сообщает Следственный комитет по Республике Коми, начата доследственная проверка. Почему обледенел подъезд, следователи намерены выяснить у местных сотрудников коммунальных услуг.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что администрация города и управляющая компания накануне провели комиссионное обследование мест общего пользования в этом доме.

Фото: Типичная Печора/vk.com

По предварительным данным, причиной образования наледи в подъезде стало нарушение теплового контура: в подъезде сломаны двери, выбиты стекла, а также срезаны батареи.

Все это, как считают городские власти, сделали сами жильцы.

Сейчас в подъезде начаты работы по восстановлению теплового контура. Также с лестничных клеток уберут снег и наледь.