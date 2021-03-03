Тяжелый советский танк ИС-3, несколько десятилетий простоявший на постаменте в Краснознаменске Калининградской области в качестве памятника героям Великой Отечественной войны, будет восстановлен и приведен в рабочее состояние.

Боевую машину, принимавшую участие в Параде Победы в Берлине, восстановят специалисты автомобильно-бронетанковой службы Балтийского флота. Танк доставили в ремонтно-восстановительный батальон на автомобильном трале, а его место на постаменте временно занял легкий плавающий танк ПТ-76.

Работы уже начались. Специалисты установят в танк двигатель, восстановят множество механизмов и агрегатов, обеспечивающих его ходовые возможности, проведут техническое обслуживание и покрасят. Все это может занять от нескольких месяцев до года. А затем будет обучен механик-водитель и бронированный ветеран займет почетное место в механизированной колонне Парада Победы, который ежегодно проходит в Калининграде.

Флотским специалистам уже доводилось возвращать в строй фронтовой танк. В 2015 году, к 70-летию Победы, был восстановлен легендарный Т-34, участвовавший в апреле 1945-го в штурме Кенигсберга и тоже стоявший на постаменте как памятник. С тех пор "тридцатьчетверка" возглавляет колонну боевой техники на калининградских парадах 9 Мая.

Справка "РГ"

ИС ("Иосиф Сталин", Объект 703) - советский тяжелый танк, разработанный во время Великой Отечественной войны и запущенный в серийное производство в ее последние дни. Выпускался до 1953 года. ИС-3 - третья серийная модель танка этого семейства. Из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса получил прозвище Щука.