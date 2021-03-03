В Мурманской области началась работа над общим цветовым дизайн-проектом. Многоэтажные дома раскрасят в яркие цвета. Это добавит красок региону, где зимой главенствует черно-серо-белая палитра, и поможет людям легче пережить полярную ночь.

Сюжет в пять этажей

Летящий по снежному склону горнолыжник, компания белых медведей среди льдов, пламенеющая ягода спелой морошки, цветок высотой в несколько этажей - эти и другие арктические темы стали сюжетами картин, в которые превратились десятки жилых многоэтажек в Мурманской области. Например, таким каменным холстом в городе Заполярном стал дом на улице Юбилейной, 1, глухую торцевую стену которого с первого по пятый этаж украсили цветы и нарисованные окна. Особенно поражают заполярнинцев окна. Они изображены настолько реалистично, что с первого взгляда их можно принять за настоящие.

Местные власти и энтузиасты-художники решили разнообразить депрессивно-серую городскую палитру, чтобы арктические города стали более привлекательными и для гостей, и для местных жителей. В настоящие художественные произведения, которые успели стать местными достопримечательностями, превратились уже несколько десятков домов.

Для Заполярья этот опыт не нов. Традиция раскрашивать дома началась еще в советские годы, когда в регионе развернулось городское строительство. Например, в Мурманске еще в 1970-х на фасадах появились цветная раскраска и художественные панно, на которых зимой отдыхает глаз. Такие панно можно было увидеть на улицах Старостина и Беринга, ставших предметом законной гордости мурманчан. Существовал проект, согласно которому каждая улица в Мурманске должна была иметь свой образ и цветовое решение. Правда, он так и не был реализован.

Теперь власти вернулись к этой идее на новом уровне. В Заполярье началась работа над общим цветовым дизайн-проектом, который поможет сделать архитектурный облик городов и поселков Кольского полуострова более уютным и привлекательным.

Цветовые "интервенции"

Власти суровых северных городов с энтузиазмом относятся к идее раскрашивать фасады - как жилых домов, так и учреждений. Например, в 2015 году в Заполярном при поддержке местного градообразующего предприятия состоялся конкурс "Добавь городу красок", на который были представлены около 200 работ в стиле граффити. Лучшие рисунки адаптировали художники-профессионалы для того, чтобы их можно было нанести на стены.

- Поначалу идея отдать стену школы под роспись меня немного пугала, - делится впечатлениями директор школы № 19 Заполярного Татьяна Меркушева, которая лично нанесла несколько штрихов из баллончика. - Для меня граффити раньше было чем-то непонятным, настораживало. Но то, что получилось, очень впечатлило. В такой школе работать гораздо интереснее! Правда, немножко обидно, что раскрашена не вся школа, ощущается незаконченность. Хотелось бы, чтобы подобные рисунки были не только снаружи, но и внутри.

Такие цветовые "интервенции" очень важны, считает мурманский художник Илья Байдак, который уже не первый год занимается раскрашиванием фасадов. Двадцать лет назад, когда ему было пятнадцать, он увлекся рисованием на улицах, и со временем юношеское хобби переросло в дело жизни. По его словам, сюжеты подсказывают окружающая природа, культура и местная жизнь Заполярья.

- Очень хочется, чтобы у людей становилось теплее на душе, когда они видят картины на фасадах домов, - говорит художник. - Радует то, что местные власти и предприятия спонсируют подобную работу, она превратилась в достаточно серьезный бизнес.

Для природы Арктики характерна неброская и суровая, но тонкая красота, отмечает декан факультета дизайна и рекламы университета "Синергия" Татьяна Ашутова. Поэтому, создавая картину на стене дома, важно не переборщить с яркостью и стремиться к тому, чтобы она формировала неповторимый облик северного города.

С видом на Кольский залив

Продолжается активный поиск новых гармоничных форм облика арктических городов России. Выпускники программы "Архитекторы.рф" в новом проекте "Арктикаметрия" описывают набор решений для того, чтобы сделать жизнь на севере более легкой и приятной: например, предусмотреть сеть открытых бесплатных павильонов для остановок во время прогулок, использовать зимние плодовые деревья как живые изгороди, работать с цветами фасадов. Один из выпускников программы занимается проектом "Мой залив", идея которого - создать общественные пространства в Мурманске c видом на Кольский залив.

Сегодня в этой сфере остро не хватает профессионалов, поэтому открыты краткосрочные образовательные программы "Городские практики", разработанные для местных архитекторов, градостроителей, сотрудников администрации региона и города и профильных департаментов, девелоперов и предпринимателей. Их участников знакомят с лучшими примерами развития городской среды и комплексного развития территорий под руководством ведущих профильных экспертов. В 2021 году "Городские практики" пройдут в нескольких городах России, в том числе и в Мурманске.

Любопытно, что при активном освоении Арктики, которое разворачивалось в 1930-е годы, забота о комфорте не приветствовалась. По воспоминаниям начальника строительства Магнитогорского металлургического комбината Якова Гугеля, "считалось даже неприличным, несоциалистическим уделять слишком много внимания личным удобствам". Еще один принцип основывался на психологическом стереотипе, который прочно утвердился в хозяйственном мышлении в 1950-1960-е годы. Его суть заключалась в том, что бытовая неустроенность признавалась своеобразным проявлением "романтики будней", спутником героизма.

Последствием стала безликая архитектура. Сегодня мы видим обратную тенденцию: люди стремятся к тому, чтобы украсить место, в котором они живут.

Фото: Архив школы № 19 Заполярного

Дословно

"Применение цвета в полярной архитектуре влияет на психологическую устойчивость. Из-за большого количества снега в пейзаже использование ярких цветов оправдано необходимостью - в случае начала снежной метели человек с куда большей вероятностью сможет найти дом, выкрашенный в яркий цвет. В Арктике предпочтительна отделка зданий в теплой гамме, при этом цветовая контрастность должна быть повышена. Это связано с тем, что человек подсознательно выстраивает ассоциативные цепи в процессе восприятия среды. Так, теплые цвета, такие как желтый и красный, ассоциируются с солнцем и теплом. Но необходимо учитывать, что чем интенсивнее отдельные цветовые акценты, тем меньшую площадь они должны занимать".

(Ксения Селецкая, Степан Новиков, Георгий Прохоров-Малясов Исследование "Влияние архитектуры на адаптацию человека к климатическим условиям Арктики")

Прямая речь

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- В раскрашивании фасадов очень важен единый стиль. Но со стилем у нас есть некоторые сложности. Например, на двух фасадах панельных домов в Мурманске нанесен сине-желтый рисунок. А напротив этих домов находится магазин, выкрашенный в те же тона. Это попросту некрасиво! Бывает, что балконы аляповато раскрашивают в разные цвета. Каждой улице необходим свой единый стиль. Картины на стенах домов должны быть согласованы с жильцами этих домов и нести определенную идею.