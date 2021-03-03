Жители отдаленных территорий НАО смогут законно рыбачить

Карская губа на территории Ненецкого округа войдет в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. Это позволит жителям прибрежных поселков Амдерма и Усть-Кара ловить рыбу на законных основаниях.

Как сообщили в администрации НАО, получено положительное заключение Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на вхождение Карской губы в состав Северного бассейна. Рыбакам остается лишь дождаться внесения изменений в Правила рыболовства, а это должно произойти в ближайшее время.

Само Карское море входит в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн. Однако Карская губа - часть этого моря, которая омывает территорию НАО и входит в его юрисдикцию, - не упоминалась в перечне водных объектов в Правилах рыболовства для этого бассейна.

В итоге жители поселков на Карском побережье до сих пор не могли спокойно заниматься промышленным или любительским рыболовством. У надзорных органов были формальные основания их за это оштрафовать.