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03.03.2021 19:31
Рубрика: Общество

Ужин отменяется?

В Карелии руководителей детсадов призвали не принимать необдуманных решений
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 45(8396)
В Петрозаводске родители детсадовцев узнали о том, что их детей больше не будут кормить ужином. Это согласуется с новыми санитарными требованиями, по которым положены четыре приема пищи. Мамы категорически против.

Итак, согласно новым правилам, дети находятся в садах с половины восьмого утра до шести вечера. А это десять с половиной часов, предусматривающие не полный, а сокращенный день. Поэтому ужин - пятый прием пищи - им не положен.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС; vesti.ru
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Согласно СанПиНу, количество обязательных приемов пищи для дошкольных организаций определено так: если ребенок находится в саду до пяти часов - не менее двух приемов пищи, 8-10 часов - не менее четырех, 11-12 часов - не менее пяти. Получается, что для детского ужина не хватает получаса.

В социальных сетях завязалась дискуссия. Родители делятся сведениями о том, чем и когда кормят ребятишек. Сначала завтрак, потом в 10 часов второй завтрак - кефир и булочка, в 12.30 - обед с первым и вторым блюдами, после сна - полдник, чай с булочкой и фрукт. То есть если ребенок плохо поел в обед, то, по сути, останется голодным до вечера. А между тем оплата за посещение дошкольного учреждения не изменилась.

Администрация городского округа Петрозаводска обратилась за разъяснениями в Роспотребнадзор. Там нарушений не нашли. Тем временем на сторону родителей встал детский омбудсмен.

- В интересах детей необходимо сохранить ужин в дошкольных учреждениях, учитывая тот факт, что длительность пребывания детей в дошкольной организации соответствует функционированию в режиме "полного дня", - уверен уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. - При пребывании ребенка десять с половиной часов в дошкольном учреждении правомерно и целесообразно пятиразовое питание.

Не остался незамеченным конфликт и в правительстве Карелии. Здесь призвали руководителей детских садов не принимать необдуманных решений. Образовательные организации вправе либо оставить прежний режим питания с ужином, либо, по договоренности с родителями, ввести вместо него "уплотненный полдник". Чиновники заверили: количество калорий, которые ребенок должен получить в течение дня, останется неизменным.

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