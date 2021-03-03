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03.03.2021 11:12
Рубрика: Общество

Жителей Великобритании поразил замерзший поселок под Воркутой

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

Британский таблоид Daily Mail рассказал о поселке Цементнозаводский под Воркутой. Кадры замерзших многоэтажек поразили английских читателей.

Пользователи соцсетей стали сравнивать кадры из Цементнозаводского с романом "Метро 2033" и шутить на тему неактуальности глобального потепления - в момент съемок температура под Воркутой опускалась ниже минус 50 градусов.

Фото: 23mvd / instagram
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В кадры попали расселенные пятиэтажки. Журналисты сняли панораму поселка с квадрокоптера, заглянули в некоторые квартиры, засняли заиндевевшие люстры и сосульки внутри домов.

Стоит отметить, что несмотря на постапокалиптические кадры, Цементнозаводский был оставлен планово. Этот поселок был основан в 1950 году в 17 километрах от Воркуты рядом с открывшимся здесь цементным заводом, отсюда и название. В семидесятые годы население поселка превысило пять тысяч человек. В 90-е годы завод обанкротился, другой работы тут не было, люди начали уезжать и Цементнозаводский, как и многие другие поселки вокруг Воркуты, попал в программу так называемого "управляемого сжатия". Ее суть в том, что людей из опустевших поселков переселяют в Воркуту, а пустые дома отключают от коммуникаций, поскольку обслуживание пустующих зданий на Крайнем Севере очень дорого.

Любители экстремальных видов регулярно приезжают в Воркуту и снимают обезлюдевшие поселки. Центр Воркуты, где есть привычные глазу торговые центры и кофейни, редко попадает в объективы любителей необычных кадров. Но местные жители не в обиде, правда, при случае они всегда припоминают главный слоган этого холодного и сурового города: "Воркута - столица мира".

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