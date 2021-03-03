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03.03.2021 11:02
Рубрика: Культура

Ожидается "РозаФест"

Болгары Крыма проведут "РозаФест" на средства Фонда президентских грантов
Текст: Олег Широков (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 45(8396)
Крымская региональная общественная организация "Центр болгарской культуры имени Ивана Вазова" стала одним из победителей конкурса на получение Фонда президентских грантов с проектом фестиваля "РозаФест-2021". Именно роза считается символом болгарского народа. "РозаФест-2021" получил поддержку - на него выделят около пяти миллионов рублей.
Болгарский танец "Долина роз" исполнила солистка Крымской государственной филармонии Алена Проскурякова. Фото: Денис Гладких Болгарский танец "Долина роз" исполнила солистка Крымской государственной филармонии Алена Проскурякова. Фото: Денис Гладких
Болгарский танец "Долина роз" исполнила солистка Крымской государственной филармонии Алена Проскурякова. Фото: Денис Гладких

- Где бы ни жили болгары, роза для них - особо почитаемый цветок, - рассказала председатель болгарского центра Алла Аман. - "РозаФест-2021" - это масштабный проект научной, культурной, общественной дипломатии, который будет реализован в июне 2021 года. Наша задача в том, чтобы представители эфиромасличной отрасли Республики Крым и Республики Болгария смогли прийти к соглашению о сотрудничестве, чтобы возобновилась работа, начатая еще в советские времена. Мы хотим восстановить утраченные связи.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Для выращивания эфиромасличной розы климатические условия Крыма и Болгарии подходят лучше всего. А болгарам и крымчанам есть чем поделиться. Главные события форума пройдут в Симферополе и на полях поселка Крымская Роза, где до сих пор выращивают цветок.

- Ожидаем приезда на форум делегации из Болгарии - около 40 человек, в том числе представителей науки и бизнеса, - уточнила Алла Аман. - Для гостей организуем экскурсионные поездки по Крыму, познакомим с эфиромасличной отраслью полуострова. В составе делегации также ожидаются мэры нескольких болгарских городов, с которыми заключим договоры о сотрудничестве.

Также в Крыму пройдет пятидневный научный форум, в рамках которого планируется встреча с чиновниками правительства Крыма, "круглый стол" для представителей бизнеса, а также создание специальных площадок для обмена опытом в эфиромасличной области.

О полученном гранте и планах проведения "РозаФест-2021" организаторы рассказали на прошедшем в библиотеке им. И. Франко празднике в честь второй годовщины работы Центра болгарской культуры. Поздравить центр и его активных работников пришли представители власти и депутаты Республики Крым, представители национально-культурных автономий и обществ Крыма, журналисты, читатели.

В стенах библиотеки разместили выставку старинных предметов быта крымских болгар, фотовыставку "Болгарские краски крымской палитры", книжные выставки: "Крымские болгары: история и культура" и "Иван Вазов - патриарх болгарской литературы". Гости узнали об истории переселения болгар в Крым и проживании болгарской диаспоры на полуострове, а также о жизни и творчестве знаменитого поэта. Здесь же были представлены переводы его произведений на русский и украинский языки, а также сборники статей о нем. В финале форума гостей порадовали коллекцией праздничных национальных костюмов и народными болгарскими танцами.

Справка "РГ"

Крымская региональная общественная организация "Центр болгарской культуры имени Ивана Вазова" создана в 2019 году. Главная ее задача - сохранение культурного наследия болгар в Крыму. За прошедшие два года Центр организовал огромное количество праздников, выставок и конкурсов. Согласно данным переписи населения 2014 года, в Крыму проживают 1,8 тысячи болгар.

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