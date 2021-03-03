Группа компаний "Монолит" ответила на вызовы пандемии новыми проектами

Ажиотажный спрос на недвижимость в Крыму, льготная ипотека, ускорение темпов строительства и подорожание "квадратного метра". События 2020 года стали для строительной отрасли проверкой на прочность и в то же время открыли для нее новые возможности. С какими сложностями столкнулись девелоперы, что помогло их преодолеть, и что сулит им 2021 год, рассказал генеральный директор группы компаний "Монолит" Якуб Асанов.

Якуб Рустемович, 2020-й прошелся буквально катком по многим отраслям экономики. Какие факторы стали определяющими для строителей во время пандемии?

Якуб Асанов: 2020 год в истории компании - один из переломных и сложных. Конечно же, начало года - это переход на новую модель бизнеса - проектное финансирование и новые отношения с банками-партнерами, организационные реформы в компании. Далее - пандемия: весной фактически встали и перестраивали работу компании в соответствии с новыми реалиями в условиях COVID-19.

Основная трудность, с которой столкнулись застройщики в период самоизоляции, - это необходимость перестроить процессы под удаленные сделки, и с этим мы успешно и довольно оперативно справились, предложив клиентам свой мобильный офис. Второй вызов - это падение спроса на жилую и коммерческую недвижимость: очевидно, что в условиях неопределенности люди менее охотно инвестируют свои накопления. Не зря строительная отрасль названа одной из пострадавших от последствий пандемии.

Летом мы начали активно выходить из рецессии и общими командными усилиями достигли нормальных показателей работы. Ну и конечно, конец года - это традиционно завершение работ по госконтрактам в рамках ФЦП и нацпроектов, потребовавших огромных финансовых и кадровых ресурсов.

Еще один важный момент - это обеспеченность отрасли персоналом. Пандемия обострила дефицит рабочих рук. Как вы с ним справились?

Якуб Асанов: Не менее 50 процентов рабочих на наших объектах - строители из стран ближнего зарубежья: Таджикистана, Узбекистана, Украины. Все они трудоустроены на основании патента и зарегистрированы в органах ФМС. Но последний массовый прием строителей на работу у нас был еще в 2019 году. Новых иностранных работников мы пока не привлекаем - это запрещено. Связанные с пандемией ограничения заставили нас искать новые способы подбора и мотивации персонала.

Были ли позитивные изменения?

Якуб Асанов: Ипотека с господдержкой, успешное, своевременное завершение объектов ФЦП. Также отмечу старт новых объектов - ЖК "Ирис", следующей очереди МФК "Академия", передача ключей тысячам собственников наших комплексов - ЖК "Столичный", ЖК "Лаванда", МФК "Академия", ЖК "Луговой".

За счет чего удалось выстоять после пандемии?

Якуб Асанов: Первое - наличие целей, планов и непрестанное им следование, это ориентир в любые сложные времена. Второе и не менее важное - это команда, люди, ответственность. Третье - адекватное реагирование на изменения и своевременные меры для преодоления последствий. И, конечно же, полное погружение в операционную работу.

Компания оптимизирована и сконцентрирована на выполнении девелоперских проектов. Главный результат - мы перешли к проектному финансированию по ФЗ N 214 и активно его развиваем. Также в наших новых проектах мы перешли на модель работы с единым генподрядчиком.

Раньше "Монолит" был строительной компанией, а сегодня все чаще можно встретить упоминание о вашей компании как о девелопере. Что это значит?

Якуб Асанов: Действительно, наш опыт работы с многими застройщиками на конкурентном рынке показывает, что девелоперская модель более близка группе компаний "Монолит". Мы смогли сформировать на своей базе сильную управляющую компанию, способную создавать проекты высокого уровня, подчас реализуя их силами множества подрядных организаций. Мы тщательно подходим к процедуре тендеров и выбираем действительно лучших.

Девелопер осуществляет контроль на всех этапах реализации проекта: начиная от подготовки проектной документации и заканчивая координацией агентств недвижимости, ответственных за сбыт. Поэтому перед девелопером стоит более широкий перечень задач, чем перед застройщиком: мало просто построить, принципиально важно создать продукт, который отвечает требованиям клиента и соответствует нашему видению современной городской среды.

Во что сегодня инвестирует "Монолит"?

Якуб Асанов: Стратегия лидерства, которой мы придерживаемся, предполагает наращивание оборотов и активов, благодаря которым возможны масштабные девелоперские проекты и комплексное освоение территорий. Мы являемся безоговорочными лидерами по объемам земельного банка в Крыму. Также "Монолит" смог серьезно шагнуть вперед благодаря реализации ряда крупных госзаказов и строительству инфраструктурных объектов, реализовав масштабные проекты создания электростанций. Эти проекты позволили обеспечить энергобезопасность Крыма в период энергоблокады, и мы по праву гордимся ими.

Продление федеральной целевой программы развития (ФЦП) Крыма и Севастополя открывает серьезные перспективы для лидирующих застройщиков полуострова. В первую очередь, это возможность дальнейшего использования потенциала и мощности компании на новых объектах ФЦП. Объекты программы соседствуют с площадками, где мы реализуем свои проекты жилой застройки, что обеспечивает благополучие во всех точках реализации таких проектов и делает наш регион привлекательным в целом, притягивает сюда большие миграционные потоки. А это позволит нам реализовывать еще большее количество квартир, что, в свою очередь, поможет выполнить указ президента Владимира Путина о значительном увеличении темпов строительства для обеспечения граждан жильем.

На самом деле задача перед строительной отраслью поставлена грандиозная - к 2024 году строить не менее 120 миллионов квадратных миллионов жилья в год. Готов ли Крым к решению этой задачи?

Якуб Асанов: Действительно, нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает амбициозные показатели для всей отрасли - рост на 60 процентов. Эта стратегия принята как на уровне Республики Крым, так и на уровне нашей компании - в части формирования планов развития территорий. Масштабные цели нацпроекта позволят задать новый высокий темп не только нашей деятельности, но и всех партнеров по отрасли. Думаю, и в будущем в Крыму можно ожидать амбициозные проекты, которые будут реализованы с поддержкой федеральных программ.

Как менялась цена на жилье в Крыму в 2020 году и как, по вашим прогнозам, она будет вести себя в текущем году?

Якуб Асанов: Средняя цена квадратного метра выросла за 2020 год на восемь процентов. Это связано и с инфляцией, и с некоторыми отраслевыми показателями. И это не предел, поскольку спрос на жилую недвижимость сохраняется...

Что дала строительной отрасли ипотека с государственной поддержкой, и будет ли она, на ваш взгляд, продлена?

Якуб Асанов: Мы благодарны за возможность для наших клиентов получить ипотеку с господдержкой. Кстати, наша компания в конце апреля первой в Крыму заключила сделку с привлечением ипотечного кредита под 6,5 процента. Клиенты выбрали квартиру в жилом квартале "Черника", и это прекрасный выбор. И сегодня мы видим в структуре спроса, что интерес к городу "Крымская роза" сохраняется. Для многих возможность взять ипотеку под 6,5 процента - это уникальный шанс не переплачивать за собственную квартиру в течение последующих лет, пока будет гаситься кредит. Субсидирование ипотеки государством уже продлено и с высокой долей вероятности может быть пролонгировано вновь, хотя это может повлечь за собой дополнительное увеличение цены и в определенный момент нивелировать выгоду от снижения ставки.

В каких регионах Крыма наиболее востребована недвижимость на первичном рынке?

Якуб Асанов: В Крыму по-прежнему сохраняется самая низкая обеспеченность жильем на душу населения - чуть более 18 "квадратов" в целом по Крыму, а в Симферополе еще меньше - около 14 квадратных метров. Эти обстоятельства делают столицу республики самой привлекательной среди городов для развития жилищного строительства.

Спрос на недвижимость примерно на одном уровне сегодня делят Симферополь и Севастополь, далее по убывающей - Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия. Менее привлекательны Алушта, Саки, Бахчисарай и другие города.

В 2018 году вступили в силу поправки в ФЗ "Об участии в долевом строительстве...", ужесточающие регулирование строительства жилья в России. Как изменилась роль банков в финансировании девелоперских проектов?

Якуб Асанов: Поправки в первую очередь призваны обезопасить людей от высокого риска на рынке долевого строительства и наделить банки новыми полномочиями. Сегодня банк - основной союзник и застройщика, и клиента: он обеспечивает безопасность инвестиций покупателям недвижимости и серьезно оптимизирует нашу работу. По сути банк - первый контролер соблюдения застройщиком требований закона. И сегодня финучреждения постепенно улучшают качество и уровень экспертизы в вопросах строительства, что еще в большей степени укрепляет связи в триаде "застройщик - банк - клиент".

- Каких проектов ждать рынку от "Монолита" в ближайшем будущем?

Якуб Асанов: Мы уверенно взяли курс на комплексное освоение территорий, начиная со старта масштабного проекта - "Город "Крымская роза", которому, по сути, нет аналогов в Крыму. Он имеет горизонт планирования 10 лет. Мы будем и дальше вкладывать усилия в строительство новых кварталов и создание социальной инфраструктуры вокруг них. И надо сказать, что клиенты активно откликаются на наши проекты: так новая очередь "Города "Крымская роза" была забронирована более чем на 50 процентов еще до официального старта продаж.

Наш земельный банк дает основание разрабатывать и новые большие проекты. Мы строим нетиповое, комфортное жилье, в котором крымчанам и нашим гостям одинаково комфортно отдыхать и работать.