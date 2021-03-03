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03.03.2021 16:10
Рубрика: Общество

Крымский вирусолог назвал вероятный срок окончания пандемии COVID-19

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Пандемия коронавируса завершится к концу 2022 года в результате формирования коллективного иммунитета и массовой вакцинации, считает доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок, работающий над созданием интерназальной вакцины от коронавируса.

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- Спад заболеваемости в настоящее время - естественное явление, связанное с большим количеством переболевших, сформировавшимся коллективным иммунитетом и начавшейся вакцинацией. Небольшие вспышки COVID-19 еще возможны, но к 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа, - цитирует ученого пресс-служба КФУ.

Оберемок рассказал, что у привитого человека формируется менее сильный иммунитет, чем у переболевшего COVID-19. Делать выбор в пользу вакцинации он советует людям пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть.

- Титр антител после перенесенной болезни остается на высоком уровне около года, после вакцинации, предположительно, столько же, - говорит ученый. - Но не стоит забывать о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесенной болезни сохраняется вплоть до нескольких лет.

При этом Оберемок отмечает, что человек не будет болеть COVID-19 каждый год благодаря иммунологической памяти после перенесенного заболевания.

- Большинство переболевших людей смогут заболеть повторно не чаще, чем через 3-4 года, - говорит иммунолог. - При этом вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным еще на 10-20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня.

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